Na lata! Nicola diminui audiência de SBT com Palmeiras na Libertadores e Téo José rebate

O jornalista Jorge Nicola, da ESPN Brasil, acabou recebendo uma resposta atravessada do narrador do SBT Téo José, nesta quinta-feira. Pelo Twitter, o jornalista classificou a audiência do SBT, na noite desta terça, com o jogo do Palmeiras na Libertadores, como "foi mal". Téo, que transmitiu o jogo, foi curto e grosso ao rebater.

- Mal????? - respondeu o narrador na postagem.

Segundo dados divulgados pelo Uol, o SBT terminou no ranking de audiência na TV aberta na terceira colocação. Com média de 9,4 pontos e picos de 11 pontos, a exibição, que ainda contou com os comentários de Mauro Beting e Jorginho, ficou abaixo de "A Fazenda 12", com média de 9,8, na Record, e Globo, que liderou com 26 pontos, de acordo com dados da cidade de São Paulo.

O SBT chegou a superar a Record e dominou a segunda posição antes do reality show começar, o que teria animado a direção do canal de Silvio Santos. Esta teria sido uma das primeiras vezes que eles assumiram mais destaque em São Paulo com a transmissão da Libertadores.

Libertad, do Paraguai, e Palmeiras empataram em 1 a 1, pelas Oitavas de Final da competição. A partida de volta acontecerá na próxima semana, em São Paulo, às 21h30min.