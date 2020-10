Na corrida pela liderança do Alemão, Bayern, Dortmund e Leipzig entram em campo neste sábado; veja os jogos

O sábado do Campeonato Alemão promete ser bastante agitado, principalmente para os clubes que disputam a liderança. Serão cinco jogos válidos pela 6ª rodada da competição, incluindo as partidas de RB Leipzig, Bayern e Borussia Dortmund, primeiro, segundo e terceiro colocados, respectivamente. Como a distância entre eles é de apenas um ponto, sair vitorioso nessa rodada pode significar a tomada da ponta da tabela.

Após vencer o Lokomotiv Moscou pela Liga dos Campeões, o atual campeão Bayern de Munique volta a campo, às 11h30 (horário de Brasília), para visitar o 16º Colônia. Com 22 gols marcados em cinco partidas, os bávaros procuram manter o grande ímpeto ofensivo para derrotar o adversário que não vence há cinco jogos.

Também às 11h30, o 3º colocado Borussia Dortmund entra em campo para enfrentar o 14º Arminia Bielefeld, fora de casa. O clube aurinegro chega após importante vitória na Liga dos Campeões diante do Zenit e quer engatar a quarta vitória seguida no Alemão, para seguir na cola da liderança ou, quem sabe, assumi-la nesta rodada.

Já às 14h30, será a vez do líder RB Leipzig visitar o 6º colocado Borussia Mönchengladbach, no que promete ser o jogo mais equilibrado dos três. O clube sensação das últimas temporadas busca recuperação da goleada sofrida para o Manchester United pela Liga dos Campeões, enquanto o adversário vem de um empate contra o Real Madrid, pela mesma competição. Ainda invicto no Alemão, o Leipzig sabe que qualquer tropeço pode custar a liderança.

Além dessas partidas, outras duas completam o sábado do Campeonato Alemão. Às 11h30, o 8º colocado Eintracht Frankfurt recebe o 7º Werder Bremen em um confronto direto por vaga nas competições europeias. No mesmo horário, o 11º Augsburg recebe o lanterna Mainz, que ainda não pontuou em cinco rodadas disputadas.