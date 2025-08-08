Murilo faz 1º treino com companheiros do Palmeiras livre da lesão e pode voltar na Libertadores Estadão Conteúdo 08.08.25 13h48 Com a eliminação na Copa do Brasil deixada para trás e mirando fazer bonito no Brasileirão, onde figura em terceiro, e na Libertadores, na qual avançou às oitavas com a melhor campanha, o Palmeiras voltou às atividades nesta sexta-feira. E com novidades. O zagueiro Murilo, fora desde o Mundial nos Estados Unidos, treinou pela primeira vez com os companheiros já de olho nos embates com o Universitário. Bruno Fuchs também avançou na transição física, enquanto o recém-chegado Khellven teve o contato inicial com o novo grupo. Desde a igualdade com o Inter Miami, ainda na fase de classificação do Mundial, por 2 a 2, que Murilo vinha desfalcando o Palmeiras. Ele sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda diante do time de Messi, sendo substituído e se tornando desfalque de peso para Abel Ferreira. Mesmo com Bruno Fuchs assumindo bem a vaga, Murilo é um dos líderes do elenco pela liderança em campo e também pela forte presença na área em jogadas aéreas ofensivas - vira e mexe faz seus gols. Enquanto Os jogadores que atuaram mais de 45 minutos realizaram um trabalho regenerativo na parte interna da Academia de Futebol, Abel Ferreira foi a campo e comandou um treino técnico de posse de bola e enfrentamentos em campo reduzido com a importante presença de Murilo. O defensor, com a transição física avançada, ainda complementou as atividades físicas isoladamente - o mesmo ocorreu com Bruno Fuchs. O Palmeiras joga com o Ceará, domingo, no Allianz Parque, pelo Brasileirão, ainda sem Murilo. Caso fica 100% à disposição, ele deve ser relacionado diante do universitário, quinta-feira, em duelo agendado para o Peru - o retorno ocorre no dia 21. A competição intercontinental virou uma obsessão após a queda diante do Corinthians. Já trabalhando ao longo da semana, o lateral-direito Khellven teve o primeiro contato para valer com o elenco palmeirense e espera já fazer sua estreia diante do rival cearense, neste domingo. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Brasileirão Palmeiras Murilo Bruno Fuchs COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Resenha Marcos Braz entrega camisa do Remo a ídolo do Flamengo em Belém Executivo do Leão presenteou Diego Ribas, durante encontro descontraído na capital paraense 08.08.25 12h02 Futebol Vila Nova-GO pode ter retornos para jogo contra o Paysandu na Curuzu; confira Tigre visita o Papão pela 21ª rodada da Série B na próxima segunda-feira (11) 08.08.25 11h41 Carlos Ferreira O que é pior, ou melhor, hoje, para o Papão? 08.08.25 9h45 Futebol Vila Nova anuncia contratação de lateral ex-Remo e jogador pode estrear contra o Paysandu na Série B Thalys atuou em apenas uma partida nesta temporada e terá nova oportunidade no time de Goiânia 08.08.25 9h05 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Vila Nova anuncia contratação de lateral ex-Remo e jogador pode estrear contra o Paysandu na Série B Thalys atuou em apenas uma partida nesta temporada e terá nova oportunidade no time de Goiânia 08.08.25 9h05 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (08/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Jogos por Amistosos Internacionais e pela Série B do Brasileirão movimentam o futebol nesta sexta-feira 08.08.25 7h00 Resenha Marcos Braz entrega camisa do Remo a ídolo do Flamengo em Belém Executivo do Leão presenteou Diego Ribas, durante encontro descontraído na capital paraense 08.08.25 12h02 Futebol Vila Nova-GO pode ter retornos para jogo contra o Paysandu na Curuzu; confira Tigre visita o Papão pela 21ª rodada da Série B na próxima segunda-feira (11) 08.08.25 11h41