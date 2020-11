Muricy explica motivo de se apresentar a Eduardo Coudet: 'Ele não é obrigado a me conhecer'

Na última semana, o técnico Eduardo Coudet fez uma participação no programa 'Bem, Amigos', do SporTV, que ficou marcada por um momento curioso envolvendo o argentino e Muricy Ramalho.

O ex-treinador brasileiro e atual comentarista do Grupo Globo tentou se apresentar para o técnico do Internacional e acabou interrompido pelo próprio. Coudet afirmou que Muricy não precisava de apresentação, pois já o conhecia no futebol. Nesta sexta-feira, durante o programa 'Globo Esporte' de São Paulo, Muricy Ramalho justificou a iniciativa para o apresentador Felipe Andreoli.

- Você me conhece, não tenho frescura, não. O cara não é obrigado a me conhecer. Agora, O Coudet foi muito legal, muito sincero de falar que já conhecia o meu trabalho - afirmou Muricy.