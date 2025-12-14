Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Mundial de Clubes impulsiona prática do vôlei em Belém

Evento internacional aumenta procura nas escolinhas e inspira jovens atletas do estado

O Liberal

Belém se prepara para receber, entre os dias 16 e 21 de dezembro, o Mundial de Clubes Masculino de Vôlei, um dos maiores eventos da modalidade no planeta. A chegada das principais equipes do mundo à capital paraense movimenta não apenas o calendário esportivo, mas também quem pratica vôlei no dia a dia. Nas praças, quadras e espaços improvisados, o crescimento da modalidade já é visível, e a expectativa é de que o torneio deixe um legado duradouro para o esporte local.

Nos últimos anos, o vôlei se espalhou pela cidade e se tornou uma febre entre crianças, adolescentes e adultos. Um exemplo desse movimento está no bairro do Guamá, onde o ex-atleta Pedro Kinusty mantém uma escolinha que reúne praticantes de diferentes idades. Ele conta que vive o vôlei desde a infância — começou aos 7 anos e, aos 11, disputou seu primeiro campeonato nacional, os Jogos da Juventude, representando o Pará. A experiência o marcou e o levou a transformar o esporte em profissão e ferramenta de formação para novas gerações.

Segundo Pedro, a procura por aulas cresceu junto com a popularização do vôlei em Belém. Quadras públicas e praças vivem lotadas, e a modalidade já se consolidou como uma das mais praticadas no Brasil. Na escolinha, a diversidade é uma das características mais fortes. “Recebemos pessoas de todas as idades. Esse encontro de gerações é raro hoje em dia, e ver crianças, jovens e adultos praticando juntos é algo especial”, afirma.

A estudante Manuelly Guimarães, aluna de uma das turmas do projeto, confirma a expectativa positiva. Para ela, receber o Mundial é motivo de orgulho para quem acompanha a modalidade de perto. “Eu fico muito feliz de ver que Belém vai receber o Mundial de Vôlei. É muito importante pra gente que acompanha o esporte. Além disso, existe a visibilidade que o torneio traz. Acredito que essa vinda do torneio será uma chance para o mundo conhecer melhor a nossa cidade e ver que aqui existem talentos”, comenta.

Praticante há um ano e meio, Manuelly destaca que o esporte tem impacto direto no seu desenvolvimento pessoal. O vôlei, segundo ela, vai muito além da técnica. “O esporte me ajuda muito em várias questões. A principal delas é que o vôlei trabalha muito a parte mental, e isso para mim é essencial, porque reflete não só na quadra, mas diariamente, nas atividades que eu exerço ao longo do dia”, afirma.

vôlei

Crescimento do Esporte

Com a realização do Mundial na capital paraense, a expectativa é de que o impacto seja imediato. Pedro acredita que o evento servirá como forte motivação para os atletas em formação. “Esses jogadores que estão vindo são referência para a garotada. Isso faz com que eles se imaginem ali dentro de quadra, fortalece o trabalho de base e alimenta sonhos”, diz. Ele lembra que vários jovens do Pará já atuam em categorias de base de grandes clubes pelo país, e eventos dessa magnitude ajudam a ampliar horizontes.

A chegada das seleções e jogadores de renome também afeta diretamente o ambiente dos treinos. “Depois de eventos como esse, os treinos ficam mais enérgicos. Todos querem repetir o que viram os grandes atletas fazerem. Claro que precisamos ter cuidado para evitar acidentes, mas sempre incentivamos, mostrando que com dedicação é possível alcançar novos níveis”, destaca.

image Manuelly Guimarães, ao centro, pratica o vôlei há cerca de um ano e meio. (Cláudio Pinheiro)

Para Pedro, o Mundial de Clubes tem potencial para ampliar ainda mais a prática do vôlei em Belém, atraindo novos praticantes, estimulando projetos sociais e fortalecendo o interesse de crianças que talvez nunca tenham visto uma grande competição de perto. O evento coloca a capital paraense no mapa internacional da modalidade e reforça um movimento que já vinha crescendo pelas mãos de atletas, professores e grupos amadores espalhados pela cidade.

A expectativa de quem vive o esporte diariamente é que o torneio não seja apenas uma grande semana de jogos, mas um ponto de virada para o vôlei paraense.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

mais esportes

vôlei

mundial de vôlei

esporte amador paraense

jornal amazônia
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Série A: Remo terá maior desgaste logístico e vai percorrer mais de duas voltas ao mundo

Grandes viagens impacta diretamente no rendimento dos jogadores, treinos e alimentação

14.12.25 7h30

Futebol

Paysandu 2026: Júnior Rocha fala em método, organização e perfil ideal de reforços

Treinador deu entrevista exclusiva Núcleo de Esportes de O Liberal.

14.12.25 7h00

Carlos Ferreira

Quantas decisões cada atleta toma num jogo de futebol?

14.12.25 7h00

MANTO BICOLOR

Paysandu lança nova camisa de 2026 em comemoração aos 10 anos da marca Lobo

O manto bicolor possui as mesmas características da camisa lançada em 2016

13.12.25 18h56

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (15/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Série A italiana, Premier League, La Liga e Liga Portugal movimentam o futebol nesta segunda-feira

15.12.25 7h00

'Assumo minha responsabilidade e meu erro', admite Gabigol após pênalti perdido

14.12.25 23h42

Dorival reconhece dificuldades do Corinthians, valoriza plantel e pede 'respeito' à imprensa

14.12.25 23h32

FUTEBOL

Quem era Márcio Belém? Conheça a história do ex-jogador do Remo que morreu em casa

Márcio Belém jogou e foi campeão defendendo o seu time de coração, o Clube do Remo

13.12.25 18h30

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda