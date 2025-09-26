Muller detona Luciano após queda do São Paulo: 'É o ídolo que merecem. Perde gol e faz show' Estadão Conteúdo 26.09.25 13h23 Bicampeão mundial e da Libertadores com o São Paulo, o ex-atacante Muller criticou a postura de Luciano nesta sexta-feira, após eliminação diante da LDU de Quito, no MorumBis, pelas quartas de final da competição continental. "Aquela parte da torcida que me ataca quando falo a verdade, esse é o ídolo que vocês merecem", escreveu o ex-jogador em postagem nas suas redes sociais. No vídeo publicado no Instagram, Muller destaca a postura de Luciano após o atacante desperdiçar uma finalização contra a LDU. "Perde gol e faz showzinho para vocês gritarem 'é Luciano'", completou Muller. Durante o duelo, o atacante são-paulino teve um gol anulado e desperdiçou algumas oportunidades, não conseguindo evitar a derrota por 1 a 0. Muller acompanhou a partida em um camarote do estádio, ao lado de campeões do São Paulo na Libertadores de 1992, 1993 e 2005, como Zetti, Júnior e Leandro Guerreiro. O encontro foi proporcionado por Diego Fernandes, empresário, que também foi responsável pela negociação para trazer Carlo Ancelotti para seleção brasileira. Essa não é a primeira vez que Muller critica jogadores do São Paulo neste ano. Em agosto, o ex-jogador atacou os atletas estrangeiros da equipe, em entrevista ao GE, o que gerou respostas de Arboleda. "O São Paulo tem nove estrangeiros, e um pior do que o outro", afirmou à época. Com o resultado desta quinta-feira, o São Paulo soma a segunda eliminação da Libertadores, em casa, em dois anos. Na última temporada, caiu, também nas quartas, diante do Botafogo. Agora, volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro, em busca de uma vaga para a competição continental em 2026. Na sétima posição, a equipe de Hernán Crespo enfrenta o Ceará, nesta segunda-feira, também no MorumBis. A tendência é que a torcida são-paulina promova manifestações contra a diretoria, no primeiro jogo após a eliminação. Nesta quinta-feira, muros foram pichados em protesto contra o presidente Julio Casares, presidente do São Paulo. Vaias também puderam ser ouvidas das arquibancadas. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol São Paulo FC Muller Luciano queda Libertadores COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Xiiiiiii Hadballa ataca executivo do Remo nas redes sociais: 'Só veio andar com as do job' Marcos Braz foi atacado pelo ex-BBB e torcedor do Paysandu, que questionou a postura do dirigente e insinuou foco em interesses particulares. 26.09.25 14h06 Futebol Memória: Paysandu e Criciúma estavam no Z-4 em último encontro das equipes na Série B Partida ocorreu pela 10ª rodada da competição e terminou com vitória do Tigre por 1 a 0. Hoje, a equipe catarinense é a líder, enquanto a bicolor amarga a lanterna. 26.09.25 12h13 Futebol Guto Ferreira é apresentado no Remo e diz que 'possibilidade de acesso' o atraiu ao clube Treinador chega para substituir António Oliveira e recolocar o Leão Azul na parte de cima da tabela 26.09.25 12h10 Carlos Ferreira Em Criciúma, duas marcas à prova 26.09.25 10h40 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Remo termina a rodada da Série B na 'segunda página' da tabela pela primeira vez no ano Leão Azul deixou o G-4 escapar e agora entra em alerta 26.09.25 9h18 Futebol Guto Ferreira é apresentado no Remo e diz que 'possibilidade de acesso' o atraiu ao clube Treinador chega para substituir António Oliveira e recolocar o Leão Azul na parte de cima da tabela 26.09.25 12h10 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (26/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Bundesliga, La Liga, Série A saudita, Liga Portugal e Campeonato Argentino movimentam o futebol nesta sexta-feira 26.09.25 7h00 FUTEBOL Semifinais da Libertadores 2025: datas, chaveamento e tudo que você precisa saber Esta é a última fase do torneio disputada em dois turnos 26.09.25 8h28