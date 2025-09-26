Muller detona Luciano após queda do São Paulo: 'É o ídolo que merecem. Perde gol e faz show'

Bicampeão mundial e da Libertadores com o São Paulo, o ex-atacante Muller criticou a postura de Luciano nesta sexta-feira, após eliminação diante da LDU de Quito, no MorumBis, pelas quartas de final da competição continental.

"Aquela parte da torcida que me ataca quando falo a verdade, esse é o ídolo que vocês merecem", escreveu o ex-jogador em postagem nas suas redes sociais. No vídeo publicado no Instagram, Muller destaca a postura de Luciano após o atacante desperdiçar uma finalização contra a LDU.

"Perde gol e faz showzinho para vocês gritarem 'é Luciano'", completou Muller. Durante o duelo, o atacante são-paulino teve um gol anulado e desperdiçou algumas oportunidades, não conseguindo evitar a derrota por 1 a 0.

Muller acompanhou a partida em um camarote do estádio, ao lado de campeões do São Paulo na Libertadores de 1992, 1993 e 2005, como Zetti, Júnior e Leandro Guerreiro. O encontro foi proporcionado por Diego Fernandes, empresário, que também foi responsável pela negociação para trazer Carlo Ancelotti para seleção brasileira.

Essa não é a primeira vez que Muller critica jogadores do São Paulo neste ano. Em agosto, o ex-jogador atacou os atletas estrangeiros da equipe, em entrevista ao GE, o que gerou respostas de Arboleda. "O São Paulo tem nove estrangeiros, e um pior do que o outro", afirmou à época.

Com o resultado desta quinta-feira, o São Paulo soma a segunda eliminação da Libertadores, em casa, em dois anos. Na última temporada, caiu, também nas quartas, diante do Botafogo. Agora, volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro, em busca de uma vaga para a competição continental em 2026.

Na sétima posição, a equipe de Hernán Crespo enfrenta o Ceará, nesta segunda-feira, também no MorumBis. A tendência é que a torcida são-paulina promova manifestações contra a diretoria, no primeiro jogo após a eliminação. Nesta quinta-feira, muros foram pichados em protesto contra o presidente Julio Casares, presidente do São Paulo. Vaias também puderam ser ouvidas das arquibancadas.