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MP arquiva investigação sobre suspeita de golpe de Willian Bigode em Mayke e Scarpa

Estadão Conteúdo

O Ministério Público de São Paulo (MP-SP) arquivou a investigação que apurava uma suspeita de estelionato praticado por Willian Bigode contra Mayke e Gustavo Scarpa. O caso veio à tona há cerca de três anos e ocorreu na época em que os jogadores defendiam o Palmeiras. A informação foi divulgada pelo Uol e confirmada pelo Estadão.

A investigação teve início após Mayke e Scarpa relatarem o investimento em uma empresa de criptomoedas indicada por Bigode com promessa de retorno entre 3,5% e 5% ao mês. A dupla aplicou valores equivalentes a R$ 6,3 milhões (Scarpa) e R$ 4,3 milhões (Mayke), mas não obteve o dinheiro de volta.

Bigode e a mulher, Camila De Biasi, sua sócia na empresa WLJC Consultoria e Gestão Empresarial, atuaram como intermediadores no direcionamento dos valores à empresa de Xland Holding Ltda, que prometeu o retorno. O MP-SP apontou "esquema de pirâmide", mas concluiu que o casal não tinham conhecimento da fraude e também tiveram prejuízo.

A decisão foi baseada em inquéritos da Polícia Civil e da Polícia Federal, que reconheceram Willian e Camila como vítimas e determinaram o arquivamento de qualquer investigação em face do casal. "Nada, de concreto nos autos se formou a indicar o dolo de estelionato ou de crime correlato na atuação de Willian e Camila", diz trecho da decisão.

Apesar do arquivamento na âmbito criminal, o caso continua na esfera cível. No início de 202025, Bigode e mais quatro réus foram condenados pela Justiça de SP a a pagarem cerca de R$ 4,5 milhões para Mayke e sua mulher, Rayanne de Almeida, como ressarcimento do valor investido pelo casal em criptomoedas. Willian recorreu da decisão da primeira instância e aguarda desfecho em segundo grau.

Existe também uma ação contrade Scarpa contra Willian que ainda carece de análise. Em abril deste ano, Scarpa foi advertido pela Justiça por interpor sucessivos recursos que estariam atrasando o processo.

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