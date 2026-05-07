MP arquiva investigação sobre suspeita de golpe de Willian Bigode em Mayke e Scarpa Estadão Conteúdo 07.05.26 15h47 O Ministério Público de São Paulo (MP-SP) arquivou a investigação que apurava uma suspeita de estelionato praticado por Willian Bigode contra Mayke e Gustavo Scarpa. O caso veio à tona há cerca de três anos e ocorreu na época em que os jogadores defendiam o Palmeiras. A informação foi divulgada pelo Uol e confirmada pelo Estadão. A investigação teve início após Mayke e Scarpa relatarem o investimento em uma empresa de criptomoedas indicada por Bigode com promessa de retorno entre 3,5% e 5% ao mês. A dupla aplicou valores equivalentes a R$ 6,3 milhões (Scarpa) e R$ 4,3 milhões (Mayke), mas não obteve o dinheiro de volta. Bigode e a mulher, Camila De Biasi, sua sócia na empresa WLJC Consultoria e Gestão Empresarial, atuaram como intermediadores no direcionamento dos valores à empresa de Xland Holding Ltda, que prometeu o retorno. O MP-SP apontou "esquema de pirâmide", mas concluiu que o casal não tinham conhecimento da fraude e também tiveram prejuízo. A decisão foi baseada em inquéritos da Polícia Civil e da Polícia Federal, que reconheceram Willian e Camila como vítimas e determinaram o arquivamento de qualquer investigação em face do casal. "Nada, de concreto nos autos se formou a indicar o dolo de estelionato ou de crime correlato na atuação de Willian e Camila", diz trecho da decisão. Apesar do arquivamento na âmbito criminal, o caso continua na esfera cível. No início de 202025, Bigode e mais quatro réus foram condenados pela Justiça de SP a a pagarem cerca de R$ 4,5 milhões para Mayke e sua mulher, Rayanne de Almeida, como ressarcimento do valor investido pelo casal em criptomoedas. Willian recorreu da decisão da primeira instância e aguarda desfecho em segundo grau. Existe também uma ação contrade Scarpa contra Willian que ainda carece de análise. Em abril deste ano, Scarpa foi advertido pela Justiça por interpor sucessivos recursos que estariam atrasando o processo. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Ministério Público golpe Willian Bigode Mayke Gustavo Scarpa COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Paysandu avalia mandar final da Copa Norte contra o Nacional no Mangueirão Clube bicolor fará reunião para definir os detalhes da partida 07.05.26 11h51 Presidente do Paysandu celebra vitória na Copa Norte e provoca: 'Os outros que fiquem com inveja' Clube bicolor superou o Águia de Marabá na semifinal e vai encarar o Nacional na decisão 07.05.26 11h12 Futebol Papão na sua versão demolidora 07.05.26 10h33 Revanche? Paysandu reencontra o Nacional-AM na final da Copa Norte após goleada histórica Equipes avançaram à decisão, e Papão buscará “revanche” por derrota na primeira fase 07.05.26 10h26 MAIS LIDAS EM ESPORTES Revanche? Paysandu reencontra o Nacional-AM na final da Copa Norte após goleada histórica Equipes avançaram à decisão, e Papão buscará “revanche” por derrota na primeira fase 07.05.26 10h26 futebol Paysandu avalia mandar final da Copa Norte contra o Nacional no Mangueirão Clube bicolor fará reunião para definir os detalhes da partida 07.05.26 11h51 Presidente do Paysandu celebra vitória na Copa Norte e provoca: 'Os outros que fiquem com inveja' Clube bicolor superou o Águia de Marabá na semifinal e vai encarar o Nacional na decisão 07.05.26 11h12 FUTEBOL Santa Rosa solicita filmagens da cabine do VAR de jogos do Parazão Clube afirmou que a iniciativa é para 'verificar o funcionamento interno da cabine do VAR' 07.05.26 9h42