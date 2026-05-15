Mourinho despista sobre Real Madrid, confirma proposta do Benfica e deixa futuro em aberto Estadão Conteúdo 15.05.26 10h37 José Mourinho voltou ao centro das atenções no futebol europeu em meio à crise enfrentada pelo Real Madrid. Cotado como possível substituto de Álvaro Arbeloa, o treinador português evitou confirmar qualquer negociação com o clube espanhol, mas deixou o futuro completamente indefinido ao admitir que ainda não decidiu sequer se continuará no Benfica na próxima temporada. A entrevista coletiva concedida nesta sexta-feira aumentou ainda mais a expectativa em torno do técnico. Isso porque Mourinho revelou que recebeu uma proposta oficial de renovação do Benfica durante a semana, mas sequer quis analisar os detalhes antes do encerramento da temporada portuguesa. Segundo o treinador, qualquer conversa sobre permanência ou mudança de clube será discutida apenas após o último compromisso do Benfica no Campeonato Português. Ele indicou que não pretende tomar decisões enquanto o time ainda disputa posição importante na tabela. "Recebi uma proposta, mas preferi não olhar nada agora. Minha cabeça está totalmente voltada para terminar a temporada", afirmou Mourinho. O nome do treinador passou a ganhar força no Real Madrid justamente em um momento delicado do clube merengue. A perda do título espanhol para o Barcelona, somada às atuações abaixo do esperado e ao ambiente turbulento nos bastidores, aumentou a pressão sobre Arbeloa e abriu espaço para especulações envolvendo nomes mais experientes. Mourinho, que já comandou o Real Madrid entre 2010 e 2013, segue extremamente respeitado dentro do clube espanhol, principalmente por Florentino Pérez. Na Espanha, parte da imprensa trata o português como um dos favoritos para assumir o projeto de reconstrução da equipe. Mesmo diante da insistência dos jornalistas sobre o interesse do Real, Mourinho preferiu manter cautela e evitou alimentar diretamente os rumores. Ainda assim, a postura adotada pelo treinador acabou sendo interpretada como um sinal de que a possibilidade existe. Ao comentar sua situação no Benfica, o técnico também fez questão de minimizar qualquer ideia de dependência do clube em relação à sua permanência. Mourinho destacou a grandeza da equipe portuguesa e afirmou que nenhuma figura individual está acima da instituição. "O Benfica continua sendo enorme independentemente de quem esteja aqui. Nenhum treinador é maior do que o clube", declarou. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol José Mourinho Real Madrid COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Com lote promocional, Paysandu inicia venda para a final da Copa Norte contra o Nacional-AM Partida de ida será no Mangueirão na próxima quarta-feira (20), às 19h 15.05.26 9h59 Futebol Mayk valoriza classificação do Remo e exalta torcida: ‘Jogaram com a gente’ Contratado após os campeonatos estaduais, Mayk rapidamente ganhou espaço com o técnico Léo Condé e se firmou entre os titulares. 14.05.26 12h38 futebol Após eliminação para o Remo, jogador do Bahia desabafa sobre crise: ‘prejuízo gigante' Rodrigo Nestor disse que a equipe tem passado por semanas difíceis, de 'não poder sair de casa' 14.05.26 12h19 futebol Após eliminação da Copa do Brasil, Júnior Rocha destaca nível do Paysandu e valoriza o time Papão empatou com o Vasco na última quarta-feira (13) e se despediu do torneio 14.05.26 11h43 MAIS LIDAS EM ESPORTES Barradão faz nova vítima e Vitória elimina o Flamengo na Copa do Brasil 15.05.26 0h06 Futebol Paysandu deve buscar até cinco jogadores na janela de julho Diretoria bicolor pretende movimentar o mercado antes do quadrangular da Série C 14.05.26 21h14 Futebol CBF divulga os detalhes da final da Copa Norte; Decisão será em Manaus Paysandu x Nacional iniciam a disputa do título no Estádio do Mangueirão. Papão busca o bi do torneio. 14.05.26 20h29 Futebol CBF define data de sorteio das oitavas da Copa do Brasil Remo é o único representante do norte do país na competição 14.05.26 19h16