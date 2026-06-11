Morre Brito, zagueiro campeão com o Brasil na Copa de 1970, aos 86 anos Estadão Conteúdo 11.06.26 22h17 Brito, ex-zagueiro que atuou pela seleção brasileira nas Copas do Mundo de 1966 e 1970, morreu aos 86 anos. A informação foi confirmada na página oficial dele nas redes sociais. A causa da morte não foi informada. Nascido Hércules Brito Ruas, o Brito, como era conhecido, começou a carreira no Vasco da Gama, seu time do coração. Depois de uma temporada emprestado ao Internacional, assumiu a posição de titular em 1960, com a responsabilidade de substituir Bellini, que havia sido bicampeão mundial com a seleção brasileira. No clube carioca ficou por 10 anos, tendo sido campeão do Torneio Rio-São Paulo em 1966. Naquele ano, fez parte do grupo brasileiro na Copa do Mundo da Inglaterra e foi titular na partida contra Portugal, na qual a seleção acabou eliminada ainda na fase de grupos. "Com o mais profundo pesar, recebemos a notícia do falecimento de Brito, um dos maiores zagueiros da história do Vasco da Gama. Hércules Brito Ruas tinha 86 anos, era vascaíno de berço e foi revelado em São Januário. Com a Cruz de Malta, disputou 405 jogos e anotou 11 gols, em duas passagens: 1957 e de 1959 até 1969. Conquistou o Torneio de Paris de 57 e o Rio São Paulo de 66. Suas atuações e seu porte físico o levaram para a Seleção Brasileira, a qual defendeu em duas Copas do Mundo: 1966 e 1970, de onde saiu com o Tri-Mundial. Obrigado por tudo, ídolo!Descanse em paz", prestou homenagem o Vasco. Em 1969, ele foi negociado com o Flamengo. Convocado para Copa do Mundo de 1970, realizada no México, foi titular em todos os jogos da conquista do tricampeonato do Brasil, se destacando pelo excelente preparo físico. Brito formou a defesa do Brasil ao lado de Piazza. Juntos, sob comando de Zagallo, foram campeões com a vitória por 4 a 1 sobre a Itália no mesmo Estádio Azteca, na Cidade do México, onde México e África do Sul abriram o mundial de 2026, nesta quinta-feira, 11. O zagueiro teve passagens por Cruzeiro, Botafogo, Athletico-PR, Corinthians e também no futebol do Canadá e da Venezuela. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol seleção brasileira luto brito COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Adversário do Paysandu, Inter de Limeira possui jogadores ex-Leão e Papão; veja a lista Inter de Limeira possui vários jogadores com passagens por Remo e Paysandu 11.06.26 11h47 Futebol Públicos e rendas de Leão e Papão na temporada 11.06.26 10h54 FUTEBOL Meia do Paysandu publica mensagem ao torcedor Pam Pam, após atropelamento: 'Seja forte' Marcinho utilizou sua redes sociais para prestar solidariedade ao torcedor símbolo do Paysandu 11.06.26 10h26 COPA 2026 Copa do Mundo 2026 terá três cerimônias de abertura; confira detalhes e onde assistir A proposta da Fifa é destacar a participação conjunta das nações anfitriãs e ampliar as celebrações em torno do maior evento esportivo do planeta. 11.06.26 9h51 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Quem é Pam Pam, torcedor símbolo do Paysandu que foi atropelado em Belém Figura carismática das arquibancadas, ele se transformou nos últimos meses em um dos rostos mais conhecidos da torcida do Papão. 11.06.26 11h41 FUTEBOL Adversário do Paysandu, Inter de Limeira possui jogadores ex-Leão e Papão; veja a lista Inter de Limeira possui vários jogadores com passagens por Remo e Paysandu 11.06.26 11h47 Futebol Paysandu manifesta apoio a Pam Pam após atropelamento em Belém Por meio de nota divulgada nas redes sociais, o clube prestou solidariedade aos familiares e amigos do torcedor e desejou sua recuperação. 11.06.26 12h04 FUTEBOL Meia do Paysandu publica mensagem ao torcedor Pam Pam, após atropelamento: 'Seja forte' Marcinho utilizou sua redes sociais para prestar solidariedade ao torcedor símbolo do Paysandu 11.06.26 10h26