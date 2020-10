Morata brilha e Juventus estreia na Liga dos Campeões com vitória

Pela primeira rodada da Liga dos Campeões, a Juventus estreou com vitória sobre o Dínamo de Kiev. Com dois gols de Morata, a Velha Senhora triunfou fora de casa por 2 a 0.

GOLEADORSem Cristiano Ronaldo em campo, Morata teve que mostrar serviço. E conseguiu. Contratado em definitivo pela Juventus na última janela de transferências, o atacante espanhol marcou os dois gols da vitória.

DESFALQUES NÃO IMPORTAMAlém do português, Alex Sandro, De Ligt e McKennie não estavam aptos para jogar. Dybala começou no banco, mas entrou no decorrer do jogo. Apesar disso, quem entrou no lugar correspondeu.

REFORÇOS IMPORTANTESKulusevski e Chiesa fizeram uma grande partida. As duas jovens promessas, que chegaram na última janela de transferências, empolgaram e prometem dar bons frutos à Juve.