Mohamed chega a Belo Horizonte para assumir Atlético e exalta trabalho de Cuca

Novo técnico do Atlético Mineiro, Antonio Mohamed, conhecido como 'El Turco', foi recepcionado por torcedores e jornalistas que compareceram na tarde deste domingo no Aeroporto de Confins, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Em breve contato com a imprensa, o treinador falou sobre suas expectativas e exaltou o trabalho de seu antecessor, Cuca, campeão brasileiro e da Copa do Brasil com o clube alvinegro.



Antonio Mohamed trouxe outros três profissionais para compor a comissão técnica do Atlético, dois auxiliares e um preparador físico. Após assinar com o time mineiro por uma temporada, o treinador assume o clube oficialmente nesta segunda-feira, quando terá o primeiro contato com o elenco.

"Estou muito feliz por estar aqui e ter a oportunidade de dirigir um grande da América. Saudações a toda a Massa atleticana. Venho prometendo muito trabalho, com muita expectativa por dar sequência ao trabalho com títulos, que Cuca conseguiu em 2021. Estou muito feliz de estar aqui. Trabalhar a partir de amanhã. Trabalhar", falou o treinador.

O 'El Turco' estava sem clube desde quando deixou o Monterrey, do México, em 2020. Esteve com o clube mexicano no Mundial de Clubes de 2019, perdendo para o Liverpool, que mais tarde via a ser campeão em cima do Flamengo, de Jorge Jesus, outro nome consultado pelo Atlético.

Além do Monterrey, o treinador comandou o Tijuana, também do México, e participou do 'Milagre do Horto', na edição de 2013 da Copa Libertadores da América. Na ocasião, foi eliminado pelo próprio Atlético Mineiro, com direito a um pênalti defendido pelo goleiro Victor, cobrado por Riascos.

A estreia do treinador no comando do Atlético Mineiro acontecerá no dia 26 de janeiro, diante do Villa Nova, no estádio Castor Cifuentes, em jogo válido pelo Campeonato Mineiro.