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Modric sofre forte choque de cabeça, Milan fica no 0 a 0 com Juventus e cai para 3º do Italiano

Estadão Conteúdo

O Milan ficou no empate sem gols com a Juventus neste domingo, no San Siro, pela 34ª rodada do Campeonato Italiano, e perdeu posição na tabela. Sem chances de título, o time rossonero caiu para o terceiro lugar, com 66 pontos.

A equipe foi ultrapassada pelo Napoli, que goleou o Cremonese por 4 a 0 na rodada. A liderança segue com a Inter de Milão, que empatou por 2 a 2 com o Torino e chegou aos 79 pontos.

O jogo teve como principal momento de preocupação o choque de cabeça envolvendo Modric. O croata precisou deixar o campo seguindo o protocolo de concussão após o lance no segundo tempo.

Dentro de campo, a Juventus foi melhor na primeira etapa e chegou a balançar as redes aos 36 minutos, com Khéphren Thuram, mas o gol foi anulado por impedimento. Antes do intervalo, Francisco Conceição ainda obrigou Mike Maignan a fazer grande defesa.

O Milan respondeu na volta do intervalo e quase abriu o placar logo aos cinco. Alexis Saelemaekers recebeu bom passe e acertou o travessão.

Na reta final, o confronto ficou mais travado, com erros de passes e muitas faltas. O choque envolvendo Modric, já aos 35 minutos, interrompeu o ritmo, mas não alterou o placar.

Também neste domingo, a Inter empatou por 2 a 2 com o Torino, fora de casa. Thuram e Bisseck marcaram para os visitantes, enquanto Simeone e Vlasic deixaram tudo igual.

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