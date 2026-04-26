Modric sofre forte choque de cabeça, Milan fica no 0 a 0 com Juventus e cai para 3º do Italiano Estadão Conteúdo 26.04.26 18h16 O Milan ficou no empate sem gols com a Juventus neste domingo, no San Siro, pela 34ª rodada do Campeonato Italiano, e perdeu posição na tabela. Sem chances de título, o time rossonero caiu para o terceiro lugar, com 66 pontos. A equipe foi ultrapassada pelo Napoli, que goleou o Cremonese por 4 a 0 na rodada. A liderança segue com a Inter de Milão, que empatou por 2 a 2 com o Torino e chegou aos 79 pontos. O jogo teve como principal momento de preocupação o choque de cabeça envolvendo Modric. O croata precisou deixar o campo seguindo o protocolo de concussão após o lance no segundo tempo. Dentro de campo, a Juventus foi melhor na primeira etapa e chegou a balançar as redes aos 36 minutos, com Khéphren Thuram, mas o gol foi anulado por impedimento. Antes do intervalo, Francisco Conceição ainda obrigou Mike Maignan a fazer grande defesa. O Milan respondeu na volta do intervalo e quase abriu o placar logo aos cinco. Alexis Saelemaekers recebeu bom passe e acertou o travessão. Na reta final, o confronto ficou mais travado, com erros de passes e muitas faltas. O choque envolvendo Modric, já aos 35 minutos, interrompeu o ritmo, mas não alterou o placar. Também neste domingo, a Inter empatou por 2 a 2 com o Torino, fora de casa. Thuram e Bisseck marcaram para os visitantes, enquanto Simeone e Vlasic deixaram tudo igual. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campeonato Italiano Milan Juventus Modric COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES esportes Clubes do Pará participam de Fórum do CBC e Sindiclubes orienta formação de atletas Assembleia Paraense e outros clubes do Pará estiveram reunidos em Campinas (SP), visando melhorias e capacitação de atletas para ciclos olímpicos 26.04.26 9h00 futebol No Paysandu, Gabriel Mesquita revela o que o levou à posição: 'sonho de família' Titular do time bicolor destaca papel decisivo e celebra o Dia do Goleiro 26.04.26 9h00 SÉRIE C Após goleada do Paysandu, Gabriel Mesquita destaca atuação e projeta próximos jogos Goleiro bicolor foi um dos destaques da equipe no jogo, com defesas importantes 25.04.26 20h27 futebol Fora de casa, Paysandu goleia o Itabaiana e segue invicto na Série C Com boa atuação de Gabriel Mesquita, equipe bicolor supera pressão inicial e constrói goleada 25.04.26 19h08 MAIS LIDAS EM ESPORTES REMO Remo se manifesta após zagueiro fazer gestos contra a torcida: 'Grave e lamentável' Após jogo contra o Cruzeiro, ainda no gramado do estádio Baenão, zagueiro Tassano fez gestos obscenos contra a torcida ao descer para os vestiários 26.04.26 13h24 Futebol Condé aponta falta de eficiência e improvisos após nova derrota do Remo Técnico vê evolução no desempenho, mas lamenta erros nas finalizações e impacto de desfalques na equipe 25.04.26 21h41 futebol No Paysandu, Gabriel Mesquita revela o que o levou à posição: 'sonho de família' Titular do time bicolor destaca papel decisivo e celebra o Dia do Goleiro 26.04.26 9h00 Futebol Estrangeiros ganham espaço no futebol paraense e dividem opiniões sobre custo Com aumento nas últimas temporadas, contratações fora do país geram debate sobre adaptação, investimento e resultados em Remo e Paysandu 26.04.26 8h00