Mirassol surpreende, vence Internacional no Beira-Rio e respira no Brasileirão

O Mirassol surpreendeu o Internacional e venceu por 2 a 1 na manhã deste domingo, no Beira-Rio, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mesmo atuando fora de casa, a equipe paulista construiu a vantagem no primeiro tempo, suportou a pressão colorada na etapa final e garantiu três pontos importantes na competição.

Com o resultado, o Mirassol chegou aos nove pontos e subiu para a 18ª colocação, reduzindo a distância para sair da zona de rebaixamento. O Internacional, que viu sua sequência de cinco jogos de invencibilidade ser interrompida, permanece com 13 e ocupa agora o 15º lugar na tabela de classificação.

O primeiro tempo foi marcado pelo domínio técnico e tático do time visitante diante de um Internacional com dificuldades de criação. O Mirassol ditou o ritmo da partida e abriu o placar aos 21 minutos, quando Lucas Oliveira recebeu cruzamento da direita e finalizou de primeira, no contrapé do goleiro Anthoni.

A superioridade paulista foi ampliada aos 44 minutos da etapa inicial em um contra-ataque veloz pelo setor central. André Luís recebeu lançamento em profundidade, avançou livre e, na saída do goleiro, marcou um golaço de cavadinha para fazer o segundo do Mirassol no Beira-Rio.

Na segunda etapa, o técnico Paulo Pezzolano promoveu mudanças ofensivas e o Internacional passou a pressionar em busca do empate. O time gaúcho ocupou o campo de ataque durante todo o período, enquanto o Mirassol se retraiu para defender a vantagem e buscar espaços para contra-golpear.

A insistência colorada surtiu efeito apenas nos acréscimos, quando Alan Patrick recebeu passe dentro da área e finalizou forte para diminuir o marcador. Apesar do gol e do apoio da torcida nos minutos finais, a equipe da casa não teve tempo para buscar a igualdade e a vitória paulista foi confirmada.

As duas equipes agora mudam o foco para a disputa da quinta fase da Copa do Brasil na próxima quarta-feira. O Internacional enfrenta o Athletic-MG, às 20h30, enquanto o Mirassol terá pela frente o Red Bull Bragantino, em partida agendada para 21h30.

FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL 1 X 2 MIRASSOL

INTERNACIONAL - Anthoni; Aguirre (Carbonero), Félix Torres, Victor Gabriel e Bruno Gomes (Thiago Maia); Vilagra, Paulinho (Alerrandro) e Alan Patrick; Vitinho (Bruno Tabata), Borré e Allex (Kayky). Técnico: Paulo Pezzolano.

MIRASSOL - Walter; Igor Formiga, João Victor, Lucas Oliveira, Willian Machado e Reinaldo (Victor Luis); Denílson (Neto Moura), Aldo Filho e Shaylon (Edson Carioca); Alesson (Carlos Eduardo) e André Luis (Nathan Fogaça). Técnico: Ivan Baitello (Auxiliar).

GOLS - Lucas Oliveira, aos 21, e André Luís, aos 44 minutos do primeiro tempo; Alan Patrick, aos 47 do segundo.

CARTÕES AMARELOS - Lucas Oliveira e Aldo Filho (Mirassol).

ÁRBITRO - Davi De Oliveira Lacerda (ES).

PÚBLICO - 30.052 torcedores.

RENDA - R$ 1.062.074,00.

LOCAL - Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).