Mirassol surpreende, vence Internacional no Beira-Rio e respira no Brasileirão Estadão Conteúdo 19.04.26 13h16 O Mirassol surpreendeu o Internacional e venceu por 2 a 1 na manhã deste domingo, no Beira-Rio, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mesmo atuando fora de casa, a equipe paulista construiu a vantagem no primeiro tempo, suportou a pressão colorada na etapa final e garantiu três pontos importantes na competição. Com o resultado, o Mirassol chegou aos nove pontos e subiu para a 18ª colocação, reduzindo a distância para sair da zona de rebaixamento. O Internacional, que viu sua sequência de cinco jogos de invencibilidade ser interrompida, permanece com 13 e ocupa agora o 15º lugar na tabela de classificação. O primeiro tempo foi marcado pelo domínio técnico e tático do time visitante diante de um Internacional com dificuldades de criação. O Mirassol ditou o ritmo da partida e abriu o placar aos 21 minutos, quando Lucas Oliveira recebeu cruzamento da direita e finalizou de primeira, no contrapé do goleiro Anthoni. A superioridade paulista foi ampliada aos 44 minutos da etapa inicial em um contra-ataque veloz pelo setor central. André Luís recebeu lançamento em profundidade, avançou livre e, na saída do goleiro, marcou um golaço de cavadinha para fazer o segundo do Mirassol no Beira-Rio. Na segunda etapa, o técnico Paulo Pezzolano promoveu mudanças ofensivas e o Internacional passou a pressionar em busca do empate. O time gaúcho ocupou o campo de ataque durante todo o período, enquanto o Mirassol se retraiu para defender a vantagem e buscar espaços para contra-golpear. A insistência colorada surtiu efeito apenas nos acréscimos, quando Alan Patrick recebeu passe dentro da área e finalizou forte para diminuir o marcador. Apesar do gol e do apoio da torcida nos minutos finais, a equipe da casa não teve tempo para buscar a igualdade e a vitória paulista foi confirmada. As duas equipes agora mudam o foco para a disputa da quinta fase da Copa do Brasil na próxima quarta-feira. O Internacional enfrenta o Athletic-MG, às 20h30, enquanto o Mirassol terá pela frente o Red Bull Bragantino, em partida agendada para 21h30. FICHA TÉCNICA INTERNACIONAL 1 X 2 MIRASSOL INTERNACIONAL - Anthoni; Aguirre (Carbonero), Félix Torres, Victor Gabriel e Bruno Gomes (Thiago Maia); Vilagra, Paulinho (Alerrandro) e Alan Patrick; Vitinho (Bruno Tabata), Borré e Allex (Kayky). Técnico: Paulo Pezzolano. MIRASSOL - Walter; Igor Formiga, João Victor, Lucas Oliveira, Willian Machado e Reinaldo (Victor Luis); Denílson (Neto Moura), Aldo Filho e Shaylon (Edson Carioca); Alesson (Carlos Eduardo) e André Luis (Nathan Fogaça). Técnico: Ivan Baitello (Auxiliar). GOLS - Lucas Oliveira, aos 21, e André Luís, aos 44 minutos do primeiro tempo; Alan Patrick, aos 47 do segundo. CARTÕES AMARELOS - Lucas Oliveira e Aldo Filho (Mirassol). ÁRBITRO - Davi De Oliveira Lacerda (ES). PÚBLICO - 30.052 torcedores. RENDA - R$ 1.062.074,00. LOCAL - Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Brasileirão Internacional Mirassol COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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