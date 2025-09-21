Mirassol derrota Juventude, se mantém invicto em casa e retorna ao 4º lugar do Brasileirão Estadão Conteúdo 21.09.25 18h13 O Mirassol continua transformando o José Maria de Campos Maia em um território quase intransponível. Ao vencer o Juventude por 2 a 0 neste domingo, pela 24ª rodada do Brasileirão, o time paulista chegou a 42 pontos, reassumiu o quarto lugar e manteve a invencibilidade como mandante. São 11 partidas em casa, com sete vitórias e quatro empates, um desempenho que virou cartão de visita nesta campanha. O Juventude, em contrapartida, estacionou nos 21 pontos, na 18ª posição, dentro da zona de rebaixamento. A equipe gaúcha até começou criando perigo em chute de Igor Formiga, mas não teve capacidade de sustentar intensidade. A vulnerabilidade defensiva foi decisiva para que o adversário aproveitasse os momentos cruciais da partida. O primeiro golpe veio aos 33 minutos, quando Reinaldo, em jogada que nasceu de disputa de bola de Alesson, apareceu na área e finalizou de direita para abrir o placar. Pouco depois, a equipe perdeu o artilheiro Chico da Costa por lesão, mas o substituto Cristian respondeu com qualidade: em seu primeiro lance de impacto, acertou um chutaço de fora da área, ampliando a vantagem aos 47. O intervalo chegou com 2 a 0 e um cenário de domínio controlado. O Juventude até flertou com o empate antes do segundo gol, em finalização de Batalla bem defendida por Walter, mas a tarde mostrou que a diferença de execução foi determinante. O Mirassol foi cirúrgico e transformou poucas chances em vantagem sólida. Com o placar a favor, a equipe da casa optou por administrar o ritmo na etapa final. A compactação defensiva deixou o adversário sem alternativas, ainda que Gilberto tenha tentado mudar o panorama ofensivo. O Juventude empilhou tentativas de posse territorial, mas nenhuma capaz de abalar a estrutura montada pelo time paulista. O desempenho reafirma a maturidade competitiva do Mirassol. Não se trata apenas de energia ofensiva, mas de um modelo que sabe reconhecer quando atacar e quando se fechar. Essa leitura do jogo, rara em estreantes na elite, vem sustentando a regularidade que hoje o coloca dentro da zona de classificação direta à Libertadores. Já para o Juventude, a rodada aumenta a pressão. A dificuldade em transformar boas chegadas em gols e a falta de consistência defensiva deixam a equipe cada vez mais exposta a um cenário de urgência. FICHA TÉCNICA MIRASSOL 2 X 0 JUVENTUDE MIRASSOL - Walter; Lucas Ramon (Daniel Borges), Gabriel Knesowitsch, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura, Danielzinho e Shaylon (José Aldo); Negueba (Carlos Eduardo), Chico da Costa (Cristian Renato) e Alesson (Gabriel). Técnico: Rafael Guanaes. JUVENTUDE - Jandrei; Igor Formiga, Luan Freitas, Caique e Marcelo Hermes; Giraldo (Lucas Fernandes), Jadson e Mandaca (Sforza); Batalla (Gabriel Veron), Gabriel Taliari (Gilberto) e Matheus Babi (Edison Negueba). Técnico: Thiago Carpini. GOLS - Reinaldo, aos 33, e Cristian, aos 47 minutos do primeiro tempo. CARTÕES AMARELOS - Chico da Costa (Mirassol); Jadson e Batalla (Juventude). ÁRBITRO - Davi De Oliveira Lacerda (ES). RENDA - R$ 112.000,00. PÚBLICO - 4.171 torcedores. LOCAL - Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP). 