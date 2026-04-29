Mirassol derrota Always Ready, mantém 100% em casa e embola Grupo G da Libertadores

O Mirassol manteve o 100% de aproveitamento jogando no estádio Campos Maia, na Libertadores. Nesta quarta-feira, o time do interior paulista fez um jogo seguro e quando ficou com um a menos, soube ser cirúrgico para bater o Always Ready-BOL por 2 a 0, embolando a classificação do Grupo G.

Fazendo do estádio sua fortaleza, o Mirassol começou bem o duelo e abriu o placar cedo, com Eduardo, aos 10 minutos. Bem verdade que o time relaxou após o gol, ainda mais com a fragilidade ofensiva dos bolivianos, que pouco incomodou. Quando se viu complicado, com a expulsão de João Victor, aos 29 minutos do segundo tempo, Alesson sacramentou a vitória.

O Mirassol agora soma os mesmos seis pontos de LDU-EQU e Lanús-ARG, mas aparece em segundo lugar, devido ao critério de confronto direto. O time venceu os argentinos, mas foram superados pelos equatorianos, que lideram o grupo. O Always Ready praticamente deu adeus a competição, sendo o saco de pancadas, ainda sem pontuar dentro da chave.

O Mirassol vira a chave para o Brasileirão, competição na qual tem pela frente o Corinthians, no domingo, às 20h30, em casa. Pela Libertadores, segue como mandante, onde atua na próxima quinta-feira contra a LDU-EQU, no início do returno da chave.

O Mirassol se impôs desde o primeiro minuto dentro de casa. Atacando entre as linhas, já levou perigo em cabeçada de André Luís. Baroja deu rebote e Shaylon teve o chute bloqueado na pequena área. Na sequência de escanteios, o Alesson pegou a sobra e cruzou rasteiro para Eduardo abrir o placar, aos 10 minutos, para coroar um início sufocante do time.

Após o gol, o Mirassol relaxou. Sem atacar as linhas, foi deixando o Always Ready gostar do jogo, que passou a equilibrar na posse da bola e frequentar o campo de ataque. Mesmo em ritmo lento, o time paulista chegou a ter um gol anulado de Willian Machado, por impedimento. Na reta final, levou um susto desnecessário, com chute de Saucedo triscando a trave e Maraude obrigando boa defesa de Walter.

O Mirassol retornou com a mesma proposta de pressionar nos primeiros minutos. Com bom volume, só não abriu o placar, pois André Luis parou em grande defesa de Baroja. O time até ocupava o campo ofensivo, mas falta refino nas finalizações e expunha defesa, que passou a sofrer com contra-ataques. Depois da parada para reidratação, João Victor fez falta dura em Maraude e acabou expulso aos 29 minutos.

O que poderia criar contornos de tensão, logo deu lugar ao alívio. Carlos Eduardo fez bela jogada individual, deixou Rambal para trás e serviu Alesson cortar para o meio e bater no contrapé do goleiro para ampliar, aos 34. Com a vantagem, o duelo ficou confortável para o time paulista, que se fechou na defesa, e administrou o resultado até o apito final.

FICHA TÉCNICA

MIRASSOL 2 X 0 ALWAYS READY-BOL

MIRASSOL - Walter; Igor Formiga (Daniel Borges), João Victor, Willian Machado e Reinaldo; Neto Moura, Aldo Filho (Rodrigues), Eduardo (Denilson) e Shaylon (Carlos Eduardo); Alesson e André Luís (Nathan Fogaça). Técnico: Rafael Guanaes.

ALWAYS READY - Baroja; Hurtado (Carlitos Rodríguez) (Mamani), Richet Gómez, Rambal e Marcelo Suárez (Dieguito Rodríguez); Héctor Cuéllar, Rai Lima (Nava), Saucedo (Godoy), Maraude e Amoroso; Triverio. Técnico: Júlio César Baldivieso.

GOLS - Eduardo, aos 10 minutos do primeiro tempo. Alesson, aos 34 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Walter, Alesson, Igor Formiga, Denilson, Richet Gómez, Carlitos Rodríguez e Saucedo.

CARTÃO VERMELHO - João Victor.

ÁRBITRO - Carlos Ortega (COL).

RENDA E PÚBLICO - Não divulgados.

LOCAL - Estádio Campos Maia, em Mirassol (SP).