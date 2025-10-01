Mirassol busca empate contra o Red Bull Bragantino e mantém sonho da vaga na Libertadores Estadão Conteúdo 01.10.25 21h33 O confronto entre Mirassol e Red Bull Bragantino, nesta quarta-feira, no Estádio José Maria de Campos Maia, terminou empatado por 1 a 1 pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado manteve os times paulistas na briga pela parte alta da competição. O Mirassol segue próximo à zona de classificação para a Libertadores, enquanto o Bragantino busca recuperar posições na primeira página da tabela. Com o empate, o Mirassol segue invicto em casa com 43 pontos e permanece na quarta colocação, atrás apenas de Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras. Já o Red Bull Bragantino soma 33 pontos. No primeiro tempo, o Red Bull Bragantino abriu o placar em jogada bem trabalhada. Gustavinho cabeceou na trave e no rebote, Eric Ramires se antecipou a Lucas Ramon para empurrar a bola para o gol vazio, colocando o time de Bragança Paulista à frente no marcador. O Mirassol teve dificuldades para criar chances claras, enquanto a equipe visitante se manteve mais próxima de ampliar, com Vanderlan exigindo boas defesas de Walter em finalização de fora da área. Na segunda etapa, o Mirassol reagiu e conseguiu igualar o marcador aos 29 minutos. O lateral Reinaldo tabelou com Alesson, invadiu a área pela esquerda e tentou cruzar de bico, mas a bola desviou em Lucas Barbosa, ganhou altura e encobriu o goleiro Cleiton, resultando no gol que deixou tudo igual. O Bragantino ainda levou perigo, com Eric Ramires acertando o travessão em chute de fora da área e Laquintana sendo travado pela defesa em tentativa de finalização. O Mirassol também criou oportunidades. Houve ainda uma consulta ao VAR aos 52 minutos, após chute de Matheus Bianqui que teria batido no braço de Alix Vinícius. O pênalti, porém, não foi anotado. As equipes voltam a campo no sábado pela 27ª rodada. O Red Bull Bragantino recebe o Grêmio, às 18h30, no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, enquanto o Mirassol visita o Corinthians, às 21h, na Neo Química Arena. FICHA TÉCNICA MIRASSOL 1 X 1 RED BULL BRAGANTINO MIRASSOL - Walter; Lucas Ramon, Jemmes, João Victor e Reinaldo; Neto Moura (Guilherme Marques), Danielzinho e Gabriel (José Aldo); Negueba (Carlos Eduardo), Alesson (Matheus Bianqui) e Chico da Costa (Cristian). Técnico: Rafael Guanaes. RED BULL BRAGANTINO - Cleiton; Andrés Hurtado (Nathan Mendes), Pedro Henrique, Guzmán Rodríguez e Vanderlan (Juninho Capixaba); Gabriel, Eric Ramires e Gustavinho (Alix Vinícius); Lucas Barbosa, Thiago Borbas (Fernando) e Henry Mosquera (Laquintana). Técnico: Fernando Seabra. GOLS - Eric Ramires, aos 26 minutos do primeiro tempo e Reinaldo, aos 29 minutos do segundo tempo. CARTÕES AMARELOS - Reinaldo, Neto Moura, Cleiton, Vanderlan e Gabriel. ÁRBITRO - Wilton Pereira Sampaio (DF). RENDA - R$ 104.360,00. PÚBLICO - 4.321 torcedores. LOCAL - Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP). 