Ministro espanhol diz que equipe de ciclismo israelense deve ser excluída da Volta da Espanha Estadão Conteúdo 05.09.25 11h03 O ministro das Relações Exteriores da Espanha, José Manuel Albares, afirmou que apoiaria a exclusão da equipe Israel Premier Tech da Volta da Espanha, tradicional prova de ciclismo do país. O time israelense foi alvo de um protesto pró-palestino que interrompeu o evento nesta semana. Albares afirmou na quinta-feira à noite que "compreenderia e seria a favor" da retirada da equipe israelense da disputa, acrescentando que seu governo não afirma ter o poder para fazê-lo. Ele fez a declaração em resposta a uma pergunta de um jornalista da rádio nacional espanhola RNE. "Temos que enviar uma mensagem a Israel e à sociedade israelense de que a Europa e Israel só podem ter relações normais quando os direitos humanos são respeitados", disse Albares. O protesto de quarta-feira na cidade de Bilbao, no norte do país, teve como alvo a equipe Israel Premier Tech, enquanto Israel continua sua invasão militar em Gaza, que matou dezenas de milhares de civis em retaliação aos ataques do Hamas em outubro de 2023. Na quarta-feira, o protesto produziu cenas caóticas de uma multidão empurrando as barreiras metálicas temporárias ao longo do trecho final do percurso. Houve uma correria de seguranças e policiais para conter os manifestantes, que quase invadiram a pista, o que teria gerado acidentes de grandes proporções com os ciclistas em alta velocidade. Os integrantes do protesto carregavam bandeiras da Palestina e cartazes pró-Palestina. Os organizadores da corrida cancelaram a etapa de quarta, a cerca de 10 quilômetros (6,2 milhas) do final do percurso circular que saía e entrava em Bilbao. Não houve vencedor da etapa. Imediatamente após o incidente, os organizadores da Volta da Espanha emitiram uma declaração condenando os "eventos que ocorreram", ao mesmo tempo em que apoiavam o direito ao protesto pacífico. "A La Vuelta respeita e defende o direito à manifestação pacífica no contexto do evento, mas não pode tolerar quaisquer atos que coloquem em risco a segurança física dos participantes ou de qualquer membro da caravana da corrida", dizia a declaração. O diretor técnico da competição, Kiko Garcia, indicou que a Israel Premier Tech deveria considerar desistir ou que a União Ciclística Internacional (UCI), órgão regulador do ciclismo, deveria intervir, pois havia o risco de mais protestos se a corrida continuasse. "Em algum momento, alguém terá que decidir se protegemos um evento internacional como a Vuelta ou se protegemos uma equipe", disse García. "Todos precisam tentar encontrar uma solução, que para mim, neste momento, é que a equipe israelense perceba que estar aqui não contribui para a segurança de todos os outros. Mas não podemos tomar essa decisão, a equipe tem que tomá-la", disse ele. A Israel Premier Tech, no entanto, afirmou que não iria desistir. "Qualquer outra medida cria um precedente perigoso no ciclismo - não apenas para a Israel Premier Tech, mas para todas as equipes", afirmou. A UCI condenou o incidente, afirmando que "o ciclismo, em particular, tem um papel a desempenhar na aproximação das pessoas e na superação das barreiras entre elas, e não deve, em circunstância alguma, ser usado como ferramenta de punição". A entidade se recusou a comentar as declarações do ministro quando questionada pela agência de notícias Associated Press. A causa palestina é apoiada por muitos espanhóis, incluindo seu governo de esquerda, que reconheceu um Estado palestino no ano passado. A etapa de quinta-feira transcorreu conforme o planejado, sem mais protestos. Ela foi realizada na região rural da Cantábria. O ex-campeão da Volta da França, Jonas Vingegaard, lidera a corrida de três semanas após 12 etapas. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave ciclismo Volta da Espanha Israel Palestina protestos Israel Premier Tech COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Luto FPF lamenta morte de goleiro durante partida de futsal no nordeste do Pará Antônio Édson faleceu após defender um pênalti em um jogo em Augusto Corrêa, nordeste do Estado 05.09.25 12h23 Futebol Primeira etapa do Circuito Paraense de Futebol de Base estende período de inscrições e tem nova data Para atender à demanda, a competição estendeu o período de inscrições de equipes para o torneio. 05.09.25 12h01 FUTEBOL Com o técnico António Oliveira pressionado, Remo pega o Amazonas fora de casa na Série B Remo busca a recuperação na competição, após derrota para o Criciúma na última rodada. Leão está distante 4 pontos do primeiro time no G4 05.09.25 7h00 SÉRIE B Remo se aproxima da maior pontuação da história na Série B de pontos corridos Clube soma 35 pontos em 24 rodadas e pode superar marca de 46 alcançada em 2006 04.09.25 17h57 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Paysandu e Volta Redonda se enfrentam em duelo de sobrevivência na Série B Com fases ruins e sem vitórias há semanas, equipes brigam por pontos essenciais na luta contra o rebaixamento 05.09.25 8h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (05/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, Copa da Argentina e Eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta sexta-feira 05.09.25 7h00 SHOW Brasil controla partida e vence Chile em noite com show de Estêvão e Luiz Henrique O resultado deixa equipe comandada por Carlo Ancelotti na vice-liderança, com 28 pontos, 10 atrás da líder argentina. 04.09.25 23h47 FUTEBOL Com o técnico António Oliveira pressionado, Remo pega o Amazonas fora de casa na Série B Remo busca a recuperação na competição, após derrota para o Criciúma na última rodada. Leão está distante 4 pontos do primeiro time no G4 05.09.25 7h00