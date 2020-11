Milton Neves cutuca Corinthians: 'Dependerá do apito para não cair'

O Corinthians empatou em 1 x 1 ontem contra o Atlético-GO, em Goiânia, com um gol de pênalti de Fábio Santos. A penalidade gerou bastante discussão e serviu para Milton Neves cutucar a arbitragem e a má atuação do Timão. O apresentador afirmou que, na dúvida, as marcações são para o clube paulista e que o time tenta ser um "Atlético-MG genérico".

- Na etapa final, pênalti para o Corinthians. Gilvan acertou a bola mas também o lateral Fagner… Sabem como é, na dúvida, pênalti para o Timão. Fábio Santos cobrou bem e deixou tudo igual. Quatro minutos depois, Ferrareis sofreu contato de Fábio Santos na grande área e aí nada foi marcado. O Corinthians segue jogando mal, mesmo tentando ser genérico do Galo Mais Lindo do Mundo, com tantos ex-jogadores do Maior de Minas - escreveu Milton em seu blog no site Uol.​O apresentador da Band finalizou fazendo uma previsão do restante da temporada do Timão.

- Desse jeito, será sofrimento até o final do modorrento Brasileirão de pontos corrido. Lutando, apenas, para não cair para a Série B. Sempre contando com a ajuda fiel do apito, seu grande amigo - completou.

O Corinthians volta a campo no próximo sábado contra o próprio Atlético-MG, na Neo Química Arena, às 19h, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.