Milton Leite critica Paquetá: 'Não está jogando nada em lugar nenhum'

A convocação de Lucas Paquetá, do Lyon, para a Seleção Brasileira gerou muitos debates nos programas esportivos. Nesta quarta-feira, no "Redação Sportv", o narrador Milton Leite reprovou a escolha de Tite para as próximas partidas das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022.

– Não está jogando nada em lugar nenhum. Ele teve um bom começo no Flamengo, e a gente tem que levar em consideração que o futebol que se joga aqui é muito diferente do que se joga na Europa, o nível é muito diferente. Depois que ele foi para a Europa, em nenhum momento deu pinta de que seria um craque de seleção brasileira. Já não achava isso quando ele jogava aqui, e continuo achando menos ainda agora que ele está jogando na Europa – opinou.

Paquetá foi chamado por André Jardine para os jogos da seleção olímpica, mas agora se junta ao grupo principal após a lesão muscular de Coutinho, sofrida um dia depois do clássico entre Barcelona e Real Madrid.