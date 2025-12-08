Capa Jornal Amazônia
Mike Tyson anuncia África como local para a luta de exibição com Floyd Mayweather em março

Estadão Conteúdo

Três meses após anunciar em suas redes sociais que vai realizar uma luta exibição com Floyd Mayweather em 2026, o ex-campeão mundial dos pesos pesados Mike Tyson revelou, nesta segunda-feira, que o confronto "Lenda x Lenda" será na África, em março.

"Vai acontecer em março e vai ser na África. Vai ser incrível, vamos quebrar todos os recordes. Vai ser um dos maiores eventos da história do esporte", escreveu Tyson em suas redes sociais.

Tyson, de 59 anos, lutou pela última vez em novembro do ano passado, quando perdeu para o youtuber Jake Paul, por pontos, após oito rounds. Extraoficialmente, o "Iron Man" ganhou US$ 20 milhões de bolsa. Ele foi o campeão mais novo dos pesos pesados, quando derrotou Trevor Berbick, em 1986, aos 20 anos.

Mayweather, de 48 anos, foi campeão dos superpenas, leves, meio-médios-ligeiros, meio-médios e médios ligeiros. Terminou a carreira profissional invicto, com 50 vitórias. Ele fez uma luta exibição no Japão em 2018.

A intenção de Tyson e Mayweather é que mais eventos envolvendo lutadores 'aposentados' sejam realizados como exibição. Uma 'liga' está em estudo, juntamente com canais de TV de esporte nos Estados Unidos.

