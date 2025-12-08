Mike Tyson anuncia África como local para a luta de exibição com Floyd Mayweather em março Estadão Conteúdo 08.12.25 18h47 Três meses após anunciar em suas redes sociais que vai realizar uma luta exibição com Floyd Mayweather em 2026, o ex-campeão mundial dos pesos pesados Mike Tyson revelou, nesta segunda-feira, que o confronto "Lenda x Lenda" será na África, em março. "Vai acontecer em março e vai ser na África. Vai ser incrível, vamos quebrar todos os recordes. Vai ser um dos maiores eventos da história do esporte", escreveu Tyson em suas redes sociais. Tyson, de 59 anos, lutou pela última vez em novembro do ano passado, quando perdeu para o youtuber Jake Paul, por pontos, após oito rounds. Extraoficialmente, o "Iron Man" ganhou US$ 20 milhões de bolsa. Ele foi o campeão mais novo dos pesos pesados, quando derrotou Trevor Berbick, em 1986, aos 20 anos. Mayweather, de 48 anos, foi campeão dos superpenas, leves, meio-médios-ligeiros, meio-médios e médios ligeiros. Terminou a carreira profissional invicto, com 50 vitórias. Ele fez uma luta exibição no Japão em 2018. A intenção de Tyson e Mayweather é que mais eventos envolvendo lutadores 'aposentados' sejam realizados como exibição. Uma 'liga' está em estudo, juntamente com canais de TV de esporte nos Estados Unidos. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave boxe Mike Tyson Floyd Mayweather África março COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Marcos Braz abre o jogo sobre contratações, técnico e qual objetivo do Remo em 2026; saiba mais Executivo do Remo afirmou que vem conversando diretamente com jogadores tentando convencer os atletas a defender a camisa azulina 08.12.25 15h49 FUTEBOL Remo: Marcos Braz confirma contratação do atacante Alef Manga para a Série A 2026 Leão Azul terá como atacante Alef Manga, de 31 anos, que estava disputando a Série B pelo Avaí-SC 08.12.25 12h54 lançamento Com detalhes especiais, Remo lança camisa de ano novo Peça possui escudo diferente, com relevo e tecnologia que muda de cor conforme a luz 08.12.25 11h40 futebol Após duas temporadas, goleiro Léo Lang se despede do Remo: 'Sempre fará parte da minha história' Arqueiro conquistou dois acesso pelo Leão Azul e um título do Campeonato Paraense 08.12.25 9h37 MAIS LIDAS EM ESPORTES DESPEDIDA Meia se despede do Remo e vai disputar a elite do Paulistão em 2026 Pelo Remo, Luan Martins teve poucas oportunidades ao longo da temporada 07.12.25 17h42 FUTEBOL Pedro Rocha dá oficialmente adeus ao Clube do Remo Remo publicou agradecimento ao jogador artilheiro da série B, que teve 19 gols em 44 jogos 06.12.25 22h46 FUTEBOL Remo: Marcos Braz confirma contratação do atacante Alef Manga para a Série A 2026 Leão Azul terá como atacante Alef Manga, de 31 anos, que estava disputando a Série B pelo Avaí-SC 08.12.25 12h54 lançamento Com detalhes especiais, Remo lança camisa de ano novo Peça possui escudo diferente, com relevo e tecnologia que muda de cor conforme a luz 08.12.25 11h40