Mexer ou não mexer (de novo)? Eis a questão de Vanderlei Luxemburgo para jogo decisivo do Vasco

É o jogo mais importante para o Vasco em muito tempo. E, para ele, o técnico Vanderlei Luxemburgo conta com o retorno de Marcelo Alves, após suspensão. O duelo contra o Corinthians pode ter a volta do defensor como titular e, se isso se confirmar, será mais uma escalação diferente seguida do treinador.

São dez jogos até aqui e Luxa ainda não repetiu a equipe inicial, seja por opção técnica ou problemas físicos dos jogadores. Desde o início da Era Ramon Menezes que o Vasco não repete o time inicial. Neste domingo, o Cruz-Maltino precisa mostrar poder de fogo e de reação para superar o Timão e fazer sua parte na luta contra o rebaixamento.

Na última partida, Ricardo Graça e Leandro Castan formaram a dupla de zaga, mas é no ataque que mora a maior preocupação. O time foi dependente de Germán Cano ao longo de toda a temporada, e até o artilheiro falhou na oportunidade, de pênalti, que teve. O time não faz gol há quatro jogos.

Sem ninguém lesionado ou suspenso, se houver novidade será por conta de Vanderlei. E você, que time colocaria em campo?