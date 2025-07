Messi negocia com o Al-Ahli e pode reencontrar Cristiano Ronaldo na Arábia Saudita, diz jornal

A pouco menos de um ano para a Copa do Mundo de 2026, Lionel Messi pode estar de saída do futebol dos Estados Unidos, palco do Mundial de Clubes e do próximo torneio de seleções da Fifa. O craque argentino tem negociações com o Al-Ahli, da Arábia Saudita, e pode reencontrar Cristiano Ronaldo na liga do Oriente Médio no próximo ano.

Aos 38 anos, Messi tem contrato com o Inter Miami somente até dezembro. Segundo o jornal francês L'Équipe, a intenção do Al-Ahli é contratar o atacante quando ele ficar livre no mercado e trabalha desde já para um desembarque do atleta no país saudita.

"Há várias semanas, os dirigentes do Al-Ahli, campeão da Liga dos Campeões da Ásia, tentam convencer o oito vezes vencedor da Bola de Ouro. A Inter Miami, por sua vez, quer manter Messi após seus dois primeiros anos na MLS", escreveu o jornal francês.

Esta não é a primeira vez que Messi é alvo do Al-Ahli. O time tentou a contratação do argentino em 2023, mas o atacante optou por jogar na Major League Soccer (MLS) em vez de repetir o caminho de outros craques, como Cristiano Ronaldo, Karim Benzema e Neymar.

Ainda de acordo com a publicação, os detalhes financeiros da negociação não foram revelados, mas "o país, que sediará a Copa do Mundo de 2034, pretende fazer o que for preciso para equilibrar a balança".

O Al-Ahli é um dos quatro clubes da Arábia Saudita que pertencem ao fundo soberano do país, o PIF, administrado pelo príncipe herdeiro Mohammed bin Salman. O elenco conta com alguns nomes importantes, como o brasileiro Roberto Firmino, o argelino Ryiad Mahrez (ex-Manchester City) e Galeno (ex-Porto).

Em dois anos nos Estados Unidos, Messi conquistou os títulos da Supporter's Shield e da Copa da Liga, mas ainda não ergueu o troféu da MLS, principal competição dos EUA. No Inter Miami, ele conta com a companhia de Luis Suárez, Sergio Busquets e Jordi Alba, com quem dividiu vestiários durante os tempos áureos do Barcelona.

Caso Messi vá mesmo para a Arábia Saudita, ele vai reeditar a rivalidade com Cristiano Ronaldo, que recentemente estendeu vínculo com o Al-Nassr. Aos 40 anos, o português é um dos destaques da liga local e no próximo ano pode alcançar a marca de mil gols na carreira.