Messi compra clube da terceira divisão da Espanha para 'revelar novos Messis' na Catalunha Apesar de ser pouco conhecido no cenário mundial, o UE Cornellà é um clube tradicional em Barcelona, fundado em 1951 Estadão Conteúdo 16.04.26 14h02 Craque do PSG e da seleção argentina conquistou mais uma bola de ouro (Reprodução/Twitter) Lionel Messi, astro argentino e oito vezes melhor do mundo, formalizou a compra do UE Cornellà, um clube da terceira divisão espanhola. A aquisição, motivada por sua paixão pela Catalunha, tem como principal objetivo descobrir e revelar novos talentos no futebol. A notícia foi confirmada pelo próprio UE Cornellà, que anunciou a formalização da aquisição pelo jogador. O clube destacou a chegada do argentino, reforçando sua ligação com a instituição de Baix Llobregat, na província da Catalunha. Esta transferência intensifica os laços de Messi com a região de Barcelona e o seu compromisso com o desenvolvimento do esporte. O envolvimento do jogador com talentos locais na Catalunha, iniciado em seus anos no FC Barcelona, permanece desde então. UE Cornellà: berço de talentos e tradição Apesar de ser pouco conhecido mundialmente, o UE Cornellà é um clube tradicional em Barcelona, fundado em 1951. A equipe sempre se destacou por sua forte academia de jovens e pela capacidade de competir em alto nível no futebol semiprofissional espanhol. Diversos nomes importantes passaram pelas categorias de base do clube, como o ex-companheiro de Messi, Jordi Alba, que se aposentou há sete meses. Outros talentos incluem o atual goleiro do Arsenal, David Raya, e Gerard Martín, que se destaca no clube catalão. A visão de Messi para o futuro do clube A chegada de Leo Messi marca um novo capítulo para o UE Cornellà. O objetivo é impulsionar o crescimento esportivo e institucional, fortalecendo suas bases e investindo em talentos. O projeto é guiado por uma visão de longo prazo e um plano estratégico, combinando ambição e sustentabilidade com as raízes locais. O sonho de Messi em trabalhar com jovens, mesmo ainda atuando pelo Inter Miami, vem de longa data. Isso ficou evidente em dezembro de 2025, com a organização da Messi Cup. O torneio reuniu oito das melhores equipes sub-16 do mundo: Newell's Old Boys, Inter de Milão, River Plate, Inter Miami, Atlético de Madrid, Chelsea FC, Manchester City e FC Barcelona. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Messi UE Cornellà compra COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Eliminado da Copa Norte, Remo tem mais derrotas que vitórias Time azulino, que disputa a Série A do Campeonato Brasileiro, ainda busca regularidade na temporada 16.04.26 12h32 mercado Executivo do Paysandu confirma conversa com o Flamengo por PH e espera definição nos próximos dias Marcelo Sant’Ana afirmou que o presidente do clube, Márcio Tuma, está à frente das negociações 16.04.26 11h09 futebol Paysandu abre venda de ingressos para partida contra o Barra-SC na Série C; veja valores Papão encara o time catarinense no próximo sábado (18), na Curuzu, pela terceira rodada do campeonato 16.04.26 10h11 Resenha Após vencer e eliminar o Remo da Copa Norte, Águia de Marabá provoca o Leão: 'Sabor Série A' Azulão garantiu a classificação para a segunda fase do torneio. Semanas atrás, o Porto Velho também 'tirou onda' após vencer o Leão. 16.04.26 9h06 MAIS LIDAS EM ESPORTES Resenha Após vencer e eliminar o Remo da Copa Norte, Águia de Marabá provoca o Leão: 'Sabor Série A' Azulão garantiu a classificação para a segunda fase do torneio. Semanas atrás, o Porto Velho também 'tirou onda' após vencer o Leão. 16.04.26 9h06 Futebol Após derrota de virada do Remo, Léo Condé lamenta: 'É duro perder e ser eliminado' Leão foca na Série A e na Copa do Brasil após queda na Copa Norte; técnico destaca dificuldades do calendário e projeta reação 15.04.26 23h07 mercado Executivo do Paysandu confirma conversa com o Flamengo por PH e espera definição nos próximos dias Marcelo Sant’Ana afirmou que o presidente do clube, Márcio Tuma, está à frente das negociações 16.04.26 11h09 Futebol Em Marabá, Remo perde de virada para o Águia e dá adeus à Copa Norte O Azulão, por sua vez, chegou à liderança do grupo B e garantiu a classificação 15.04.26 22h40