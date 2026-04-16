Messi compra clube da terceira divisão da Espanha para 'revelar novos Messis' na Catalunha

Lionel Messi, astro argentino e oito vezes melhor do mundo, formalizou a compra do UE Cornellà, um clube da terceira divisão espanhola. A aquisição, motivada por sua paixão pela Catalunha, tem como principal objetivo descobrir e revelar novos talentos no futebol.

A notícia foi confirmada pelo próprio UE Cornellà, que anunciou a formalização da aquisição pelo jogador. O clube destacou a chegada do argentino, reforçando sua ligação com a instituição de Baix Llobregat, na província da Catalunha.

Esta transferência intensifica os laços de Messi com a região de Barcelona e o seu compromisso com o desenvolvimento do esporte. O envolvimento do jogador com talentos locais na Catalunha, iniciado em seus anos no FC Barcelona, permanece desde então.

UE Cornellà: berço de talentos e tradição

Apesar de ser pouco conhecido mundialmente, o UE Cornellà é um clube tradicional em Barcelona, fundado em 1951. A equipe sempre se destacou por sua forte academia de jovens e pela capacidade de competir em alto nível no futebol semiprofissional espanhol.

Diversos nomes importantes passaram pelas categorias de base do clube, como o ex-companheiro de Messi, Jordi Alba, que se aposentou há sete meses. Outros talentos incluem o atual goleiro do Arsenal, David Raya, e Gerard Martín, que se destaca no clube catalão.

A visão de Messi para o futuro do clube

A chegada de Leo Messi marca um novo capítulo para o UE Cornellà. O objetivo é impulsionar o crescimento esportivo e institucional, fortalecendo suas bases e investindo em talentos. O projeto é guiado por uma visão de longo prazo e um plano estratégico, combinando ambição e sustentabilidade com as raízes locais.

O sonho de Messi em trabalhar com jovens, mesmo ainda atuando pelo Inter Miami, vem de longa data. Isso ficou evidente em dezembro de 2025, com a organização da Messi Cup. O torneio reuniu oito das melhores equipes sub-16 do mundo: Newell's Old Boys, Inter de Milão, River Plate, Inter Miami, Atlético de Madrid, Chelsea FC, Manchester City e FC Barcelona.