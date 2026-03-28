Mercedes são as mais rápidas no terceiro treino livre do GP do Japão; Bortoleto é 9º

Os carros da Mercedes foram os mais rápidos no terceiro treino livre do GP do Japão, neste sábado, no circuito de Suzuka. Kimi Antonelli ficou em primeiro, seguido por George Russell. O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Audi, ficou com a 9ª colocação.

Charles Leclerc, da Ferrari, ficou em terceiro, seguido por Oscar Piastri, da McLaren, e Lewis Hamilton, também da Ferrari.

Lando Norris, o atual campeão mundial, foi o sexto, mesmo entrando na pista faltando apenas 24 minutos para o final da sessão. Nico Hulkemberg, da Audi, foi o sétimo, à frente de Max Verstappen, da Red Bull, e do brasileiro Gabriel Bortoleto, também da Audi. Pierre Gasly, da Alpine, fechou em décimo.

Antes da terceira corrida da temporada, a liderança do Mundial de Pilotos é de George Russell (51 pontos), seguido por Kimi Antonelli (47) e Charles Leclerc (34). Lewis Hamilton aparece em quarto (33), à frente de Oliver Bearman (17).

No Campeonato de Construtores, a Mercedes lidera com 98 pontos, enquanto a Ferrari acumula 67, seguida por McLaren (18) e Red Bull e Racing Bulls, ambas com 12

Os pilotos voltam para a pista nesta madrugada deste sábado, às 3h (de Brasília), para a classificação do grid de largada. A corrida terá largada às 2 horas de domingo.

Resultado final do terceiro treino livre do GP do Japão de Fórmula 1:

1 - Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), 1min29s362 2 - George Russell (ING/Mercedes), 1min29s616 3 - Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1min30s229 4 - Oscar Piastri (AUS/McLaren) , 1min30s364 5 - Lewis Hamilton (ING/Ferrari), 1min30s383 6 - Lando Norris (ING/McLaren), 1min30s600 7 - Nico Hülkenberg (ALE/Audi), 1min30s658 8 - Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min30s910 9 - Gabriel Bortoleto (BRA/Audi), 1min31s000 10 - Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min31s082 11 - Isack Hadjar (FRA/Red Bull), 1min31s094 12 - Liam Lawson (NZL/Racing Bulls), 1min31s097 13 - Arvid Lindblad (ING/Racing Bulls), 1min31s288 14 - Esteban Ocon (FRA/Haas), 1min31s326 15 - Oliver Bearman (ING/Haas), 1min31s558 16 - Alexander Albon (TAI/Williams), 1min31s733 17 - Franco Colapinto (ARG/Alpine), 1min31s759 18 - Carlos Sainz (ESP/Williams), 1min31s829 19 - Valtteri Bottas (FIN/Cadillac), 1min32s503 20 - Sergio Pérez (MEX/Cadillac), 1min32s540 21 - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1min33s485 22 - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min33s529