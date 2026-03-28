Mercedes são as mais rápidas no terceiro treino livre do GP do Japão; Bortoleto é 9º Estadão Conteúdo 28.03.26 1h07 Os carros da Mercedes foram os mais rápidos no terceiro treino livre do GP do Japão, neste sábado, no circuito de Suzuka. Kimi Antonelli ficou em primeiro, seguido por George Russell. O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Audi, ficou com a 9ª colocação. Charles Leclerc, da Ferrari, ficou em terceiro, seguido por Oscar Piastri, da McLaren, e Lewis Hamilton, também da Ferrari. Lando Norris, o atual campeão mundial, foi o sexto, mesmo entrando na pista faltando apenas 24 minutos para o final da sessão. Nico Hulkemberg, da Audi, foi o sétimo, à frente de Max Verstappen, da Red Bull, e do brasileiro Gabriel Bortoleto, também da Audi. Pierre Gasly, da Alpine, fechou em décimo. Antes da terceira corrida da temporada, a liderança do Mundial de Pilotos é de George Russell (51 pontos), seguido por Kimi Antonelli (47) e Charles Leclerc (34). Lewis Hamilton aparece em quarto (33), à frente de Oliver Bearman (17). No Campeonato de Construtores, a Mercedes lidera com 98 pontos, enquanto a Ferrari acumula 67, seguida por McLaren (18) e Red Bull e Racing Bulls, ambas com 12 Os pilotos voltam para a pista nesta madrugada deste sábado, às 3h (de Brasília), para a classificação do grid de largada. A corrida terá largada às 2 horas de domingo. Resultado final do terceiro treino livre do GP do Japão de Fórmula 1: 1 - Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), 1min29s362 2 - George Russell (ING/Mercedes), 1min29s616 3 - Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1min30s229 4 - Oscar Piastri (AUS/McLaren) , 1min30s364 5 - Lewis Hamilton (ING/Ferrari), 1min30s383 6 - Lando Norris (ING/McLaren), 1min30s600 7 - Nico Hülkenberg (ALE/Audi), 1min30s658 8 - Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min30s910 9 - Gabriel Bortoleto (BRA/Audi), 1min31s000 10 - Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min31s082 11 - Isack Hadjar (FRA/Red Bull), 1min31s094 12 - Liam Lawson (NZL/Racing Bulls), 1min31s097 13 - Arvid Lindblad (ING/Racing Bulls), 1min31s288 14 - Esteban Ocon (FRA/Haas), 1min31s326 15 - Oliver Bearman (ING/Haas), 1min31s558 16 - Alexander Albon (TAI/Williams), 1min31s733 17 - Franco Colapinto (ARG/Alpine), 1min31s759 18 - Carlos Sainz (ESP/Williams), 1min31s829 19 - Valtteri Bottas (FIN/Cadillac), 1min32s503 20 - Sergio Pérez (MEX/Cadillac), 1min32s540 21 - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1min33s485 22 - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min33s529 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Fórmula 1 GP dp Japão terceiro treino livre COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Equipes sondam situação de meio-campista do Paysandu, mas clube aposta na valorização do atleta Alguns clubes do país fizeram ofertas pelo jogador de 18 anos, mas diretoria aposta em valorização 27.03.26 16h21 futebol Árbitro relata em súmula descarga elétrica em atleta do Remo durante jogo contra o Porto Velho Caso ocorreu com o atacante Rafael Monti no segundo tempo da partida 27.03.26 12h23 futebol Auxiliar do Remo vê influência da arbitragem na derrota para o Porto Velho na Copa Norte Substituto de Léo Condé ainda destacou que o time para o próximo jogo do torneio não está definido 27.03.26 10h29 FUTEBOL Paysandu visa recuperar três jogadores para a estreia na Série C; clube busca contratação Papão quer recuperar atletas de olho na disputa da Série C e vai rodar o elenco e partidas da Copa Norte 26.03.26 19h20 MAIS LIDAS EM ESPORTES FORA Remo rescinde com Klaus, ex-capitão do acesso à Série A Zagueiro perde espaço em 2026 e tem saída oficializada no BID; lista de desligamentos do elenco segue aumentando 27.03.26 22h19 É DO LEÃO Remo anuncia a contratação do meia ex-Athletic para a sequência da temporada Destaque do Athletic-MG, jogador de 24 anos chega em definitivo após quase 100 jogos pelo clube mineiro 27.03.26 18h56 REFORÇO Remo acerta com jogador eleito melhor lateral do Paulistão 2026 Lateral-esquerdo de 26 anos chega após passagem pelo Novorizontino para reforçar o elenco azulino 27.03.26 18h36 Que situação... Paysandu: nenhum time que chegou à 11ª rodada da Série B sem vencer escapou do rebaixamento Time bicolor igualou a marcas negativas de rebaixados em edições anteriores da Segundona 09.06.25 12h00