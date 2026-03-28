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Mercedes são as mais rápidas no terceiro treino livre do GP do Japão; Bortoleto é 9º

Estadão Conteúdo

Os carros da Mercedes foram os mais rápidos no terceiro treino livre do GP do Japão, neste sábado, no circuito de Suzuka. Kimi Antonelli ficou em primeiro, seguido por George Russell. O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Audi, ficou com a 9ª colocação.

Charles Leclerc, da Ferrari, ficou em terceiro, seguido por Oscar Piastri, da McLaren, e Lewis Hamilton, também da Ferrari.

Lando Norris, o atual campeão mundial, foi o sexto, mesmo entrando na pista faltando apenas 24 minutos para o final da sessão. Nico Hulkemberg, da Audi, foi o sétimo, à frente de Max Verstappen, da Red Bull, e do brasileiro Gabriel Bortoleto, também da Audi. Pierre Gasly, da Alpine, fechou em décimo.

Antes da terceira corrida da temporada, a liderança do Mundial de Pilotos é de George Russell (51 pontos), seguido por Kimi Antonelli (47) e Charles Leclerc (34). Lewis Hamilton aparece em quarto (33), à frente de Oliver Bearman (17).

No Campeonato de Construtores, a Mercedes lidera com 98 pontos, enquanto a Ferrari acumula 67, seguida por McLaren (18) e Red Bull e Racing Bulls, ambas com 12

Os pilotos voltam para a pista nesta madrugada deste sábado, às 3h (de Brasília), para a classificação do grid de largada. A corrida terá largada às 2 horas de domingo.

Resultado final do terceiro treino livre do GP do Japão de Fórmula 1:

1 - Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), 1min29s362 2 - George Russell (ING/Mercedes), 1min29s616 3 - Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1min30s229 4 - Oscar Piastri (AUS/McLaren) , 1min30s364 5 - Lewis Hamilton (ING/Ferrari), 1min30s383 6 - Lando Norris (ING/McLaren), 1min30s600 7 - Nico Hülkenberg (ALE/Audi), 1min30s658 8 - Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min30s910 9 - Gabriel Bortoleto (BRA/Audi), 1min31s000 10 - Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min31s082 11 - Isack Hadjar (FRA/Red Bull), 1min31s094 12 - Liam Lawson (NZL/Racing Bulls), 1min31s097 13 - Arvid Lindblad (ING/Racing Bulls), 1min31s288 14 - Esteban Ocon (FRA/Haas), 1min31s326 15 - Oliver Bearman (ING/Haas), 1min31s558 16 - Alexander Albon (TAI/Williams), 1min31s733 17 - Franco Colapinto (ARG/Alpine), 1min31s759 18 - Carlos Sainz (ESP/Williams), 1min31s829 19 - Valtteri Bottas (FIN/Cadillac), 1min32s503 20 - Sergio Pérez (MEX/Cadillac), 1min32s540 21 - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1min33s485 22 - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min33s529

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