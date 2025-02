Memphis vibra com 1º gol no ano e já prevê encontro com Neymar: 'Quero muito ganhar o clássico'

Memphis Depay está em casa no Corinthians. Neste domingo (9), após dar uma assistência para Romero e depois definir a vitória sobre o São Bernardo na Neo Química Arena, com os dois gols saindo nos acréscimos do segundo tempo, o atacante holandês foi para os braços da torcida. Deu sua camisa e cumprimentou os corintianos que o idolatravam. Feliz e a cada dia mais adaptado no Brasil, o astro admitiu que a equipe ainda pode melhorar e não escondeu a ansiedade por enfrentar o amigo Neymar.

"É muito pouco tempo e já me sinto muito conectado. Estou tentando trabalhar duro e me conectar com tudo que envolve esse clube", afirmou Memphis, que anotou seu primeiro gol na temporada, para a TNT. Pelo clube, em 20 jogos, são oito gols e cinco assistências.

Agora, o Corinthians tentará apagar a má impressão nos clássicos. Depois de perder por 3 a 1 para o São Paulo, escapou da derrota diante do Palmeiras graças a Hugo Souza, que defendeu um pênalti nos acréscimos e garantiu o 1 a 1. Quarta-feira a equipe recebe o Santos, na Neo Química Arena, e Memphis não esconde a ansiedade por enfrentar Neymar.

VEJA MAIS

"Estou bastante ansioso por esse jogo. Todos estão. Neymar é um astro no futebol brasileiro, mas quero muito ganhar o clássico, estamos focados nisso e precisamos ganhar esse tipo de jogos", disse o holandês. "Estou animado para enfrentá-lo, sei da sua qualidade, da importância dele aqui, e nos falamos sobre isso."

O astro corintiano estreará a camisa 10 no clássico, mas mostra humildade para reconhecer que, apesar da vaga antecipada e dos 22 pontos somados, o Corinthians ainda não está pronto e que há espaço para crescimento.

"Um novo começo, uma nova temporada. Em um mês, ganhamos muitos jogos, só aumentamos nossa confiança. Acho que ainda tem muita coisa para melhorar, muita coisa para aprimorar, para ganhar títulos. Mas especialmente nesse estádio, eu acho que jogar com esses jogadores, com esse público, é um privilégio", concluiu.