Memphis se diz orgulhoso e feliz no Corinthians: 'Mas quero competir, foi para isso que vim'

Autor dos dois gols na virada do Corinthians sobre o Sport por 2 a 1 neste sábado na Neo Química Arena, o atacante holandês Memphis afirmou estar feliz no time brasileiro após uma semana conturbada, na qual ele deu uma entrevista em que criticou o trabalho de Ramón Diaz e o técnico argentino acabou demitido.

"Estou feliz. Ficaria mais feliz quando começarmos a ganhar mais, mas é normal", afirmou o jogador na saída de campo ao Premiere. "Sou um vencedor. Temos que nos acostumar a ganhar mais, com menos sacrifício", completou ele, que reclamou das poucas chances de finalização que tinha com Ramón no comando.

O Corinthians chegou à segunda vitória em cinco rodadas no Brasileiro e, com 7 pontos, está na sétima colocação. "Estou feliz no Brasil, mas quero competir, foi para isso que vim para o Corinthians", afirmou Memphis.

As críticas a Ramón e ao filho e auxiliar, Emiliano Diaz, foram feitas após a derrota contra o Fluminense no meio da semana. "Temos que ganhar mais jogos. Nos últimos, perdemos muitos pontos. Hoje acho que começamos muito bem, criamos chances, desperdiçamos algumas. Estou orgulhoso do time hoje. Mostramos caráter e união", disse ele neste sábado.

O Corinthians busca agora a primeira vitória na sul-americana. Na quarta-feira, o time recebe o uruguaio Racing, lanterna do Grupo C com duas derrotas, pela terceira rodada da competição. Após cair antes da fase de grupos da Libertadores, o Corinthians tem um empate e uma derrota na Sul-Americana.