Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Memphis exalta jovem volante do Corinthians depois de negociação frustrada com o Milan

O negócio entre os clubes estava bem encaminhado na última semana, mas o presidente Osmar Stabile vetou a saída

Estadão Conteúdo
fonte

Memphis Depay do Corinthians (Foto: ANDRÉ FABIANO/CÓDIGO19/ESTADÃO CONTEÚDO)

O atacante Memphis, do Corinthians, defendeu o jovem André nas redes sociais após uma negociação não concretizada com o Milan, da Itália. O garoto de 19 anos estava na mira do gigante italiano, mas o clube paulista descartou vender a joia da base nesta altura da temporada.

Em uma resposta ao jornalista Fabrizio Romano, que noticiava que o clube europeu não pretendia aumentar a proposta pelo jovem, o camisa 10 do alvinegro destacou o potencial do volante e defendeu a permanência no Brasil.

"André é um dos maiores talentos que já vi na minha carreira. Muitos clubes vão querer nossa jovem estrela. Então, espero que não vendamos às pressas apenas para ganhar dinheiro rápido. Ele é um jogador que vale muito dinheiro, sinceramente."

O negócio entre os clubes estava bem encaminhado na última semana, mas o presidente Osmar Stabile vetou a saída. A equipe italiana ofereceu 17 milhões de euros (R$ 103 milhões) por 70% do passe de André. Com a janela de transferências fechada, o meio-campista só se apresentaria no meio da temporada.

Aos 19 anos, o volante conseguiu a titularidade no final da temporada passada e foi fundamental na conquista da Copa do Brasil e da Supercopa Rei. Até o momento, foram 24 partidas realizadas pelo gigante paulista e quatro gols anotados.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Corinthians

Memphis

André
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

Futebol

Final da Copa Grão-Pará registra um dos maiores públicos entre estaduais do Norte

Decisão entre Castanhal e Capitão Poço levou 6.093 torcedores ao Modelão e aparece entre os principais públicos de finais da região.

08.03.26 15h48

futebol

No Re-Pa, torcedor do Remo une o amor pelo clube e o rock de Raul Seixas

Leão Azul e o Paysandu entram em campo neste domingo (8) para a grande decisão do Campeonato Paraense

08.03.26 15h31

futebol

Mãe e filha vivem rivalidade entre Remo e Paysandu na final do Parazão

Torcedoras também usam o Re-Pa para fazer apelo contra violência à mulher

08.03.26 15h17

Futebol

Campeão paraense poderá celebrar título com torcida no estacionamento do Mangueirão

Informação foi confirmada pelo diretor do estádio, Maurício Bororó, em entrevista à Rádio Liberal+.

08.03.26 14h56

MAIS LIDAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Alef Manga projeta Re-Pa, cita Osorio, chegada de Condé e fala sobre 'polêmica das apostas'

Atacante falou ao Grupo Liberal sobre clássico contra o Paysandu, pressão da torcida, troca de técnico e momento da carreira

08.03.26 8h00

CLÁSSICO

Re-Pa do título: Paysandu e Remo fazem último jogo da final do Parazão

No primeiro duelo da final, disputado no domingo passado, o Papão teve mais controle da partida e construiu a vitória a partir de um primeiro tempo dominante

08.03.26 8h00

futebol

Torcedoras de Remo e Paysandu reforçam presença feminina nos estádios

Torcedoras da dupla Re-Pa destacam união, representatividade e a luta por mais segurança e espaço nas arquibancadas

08.03.26 8h00

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, domingo (08/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Copa da Inglaterra, Bundesliga, Campeonato Espanhol e Campeonato Italiano movimentam o futebol neste domingo

08.03.26 7h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda