Memphis e Raniele recebem atenção especial no Corinthians por 'reequilíbrio muscular' Para não perder os jogadores por possíveis lesões musculares, o Corinthians resolveu preservá-los nesta largada de ano Estadão Conteúdo 05.01.26 20h42 Memphis Depay (Rodrigo Coca / Corinthians) Autor do gol do título da Copa do Brasil sobre o Vasco, que definiu o triunfo por 2 a 1, no Maracanã, o holandês Memphis Depay vai desfalcar o Corinthians no começo da temporada. Assim como o volante Raniele. A dupla terminou 2025 'no sacrifício' e ganhou atenção especial, com trabalho individualizado por um "reequilíbrio muscular." Para não perder os jogadores por possíveis lesões musculares, o Corinthians resolveu preservá-los nesta largada de ano. O time já encara a Ponte Preta no domingo, às 16 horas, na Neo Química Arena, e outros jogadores também podem ser preservados, como o meia argentino Rodrigo Garro. Yuri Alberto foi para Roma acertar seu passaporte italiano e é outro desfalque. De acordo com o Corinthians, volante e atacante ficarão ausente dos gramados nas atividades dos próximos dias. Nesta segunda, trabalharam na academia apenas. "Raniele e Memphis passarão por um período de atividades individualizadas para reequilíbrio muscular por terem atuado no sacrifício na reta final da temporada, quando a equipe brigava pelo título da Copa do Brasil. Os atletas serão avaliados diariamente para que possam iniciar os treinos com o grupo o quanto antes", revelou o clube. Os demais jogadores, sob observação do técnico Dorival Júnior e do coordenador de performance Reverson Pimentel fizeram atividades com bola de enfrentamento, já mirando a estreia no Estadual. "A reapresentação foi muito tranquila. Tivemos praticamente 12 dias sem treinamento, mas os jogadores tiveram uma cartilha de atividades porque neste retorno só teremos oito dias para trabalhar até a estreia. A perda física não foi tão grande", garantiu Pimentel. "Já iniciamos as avaliações com os atletas. Neste período, a prioridade já é o trabalho com bola com questões táticas. Teremos uma sequência de jogos a partir do dia 11. Também estamos trabalhando em cima da individualidade dos jogadores para que, no dia 11, tenhamos atletas aptos para a estreia. Enfrentaremos equipes que estão treinando há mais tempo, equipes bem condicionadas, mas o Corinthians vai chegar muito forte no dia 11", frisou Pimentel. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campeonato Paulista Corinthians Memphis Depay Raniele COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol TJD-SP suspende resultado de jogo entre Carajás e Grêmio Prudente na Copinha Decisão liminar atende denúncia do clube paraense por possível erro de direito e impede homologação do placar até julgamento do mérito 06.01.26 14h33 FUTEBOL Remo: Yago Pikachu se apresenta e inicia trabalhos na pré-temporada com elenco azulino Jogador estava de férias em Belém e se apresentou ao clube nesta terça-feira 06.01.26 14h01 MMA Sport Club Amanda Nunes treina com Larrisa Pacheco para o UFC 324 06.01.26 12h05 Futebol Paysandu consegue certidão negativa de débitos estaduais e presidente comenta; saiba mais Presidente Márcio Tuma falou da importância em obter a certidão negativa e afirmou que esse é o caminho para o bem do clube 06.01.26 10h34 MAIS LIDAS EM ESPORTES DERROTA Carajás perde e fica por um fio na Copa São Paulo de Futebol Júnior O resultado deixa o Carajás em situação indefinida. O clube aguarda a decisão da Justiça sobre a denúncia envolvendo a partida anterior, contra o Grêmio Prudente, cujo resultado está suspenso provisoriamente. 07.01.26 0h17 SALOMONI Meia da base celebra chances no time profissional do Paysandu: 'Agora depende muito da gente' O jogador também falou sobre a adaptação aos treinos com o elenco principal 06.01.26 19h30 Futebol TJD-SP suspende resultado de jogo entre Carajás e Grêmio Prudente na Copinha Decisão liminar atende denúncia do clube paraense por possível erro de direito e impede homologação do placar até julgamento do mérito 06.01.26 14h33 Por que a Caixa bloqueou o prêmio do Corinthians? Dinheiro foi para 'conta reserva'; entenda 06.01.26 18h53