Memphis e Raniele recebem atenção especial no Corinthians por 'reequilíbrio muscular'

Autor do gol do título da Copa do Brasil sobre o Vasco, que definiu o triunfo por 2 a 1, no Maracanã, o holandês Memphis Depay vai desfalcar o Corinthians no começo da temporada. Assim como o volante Raniele. A dupla terminou 2025 'no sacrifício' e ganhou atenção especial, com trabalho individualizado por um "reequilíbrio muscular."

Para não perder os jogadores por possíveis lesões musculares, o Corinthians resolveu preservá-los nesta largada de ano. O time já encara a Ponte Preta no domingo, às 16 horas, na Neo Química Arena, e outros jogadores também podem ser preservados, como o meia argentino Rodrigo Garro. Yuri Alberto foi para Roma acertar seu passaporte italiano e é outro desfalque.

De acordo com o Corinthians, volante e atacante ficarão ausente dos gramados nas atividades dos próximos dias. Nesta segunda, trabalharam na academia apenas. "Raniele e Memphis passarão por um período de atividades individualizadas para reequilíbrio muscular por terem atuado no sacrifício na reta final da temporada, quando a equipe brigava pelo título da Copa do Brasil. Os atletas serão avaliados diariamente para que possam iniciar os treinos com o grupo o quanto antes", revelou o clube.

Os demais jogadores, sob observação do técnico Dorival Júnior e do coordenador de performance Reverson Pimentel fizeram atividades com bola de enfrentamento, já mirando a estreia no Estadual.

"A reapresentação foi muito tranquila. Tivemos praticamente 12 dias sem treinamento, mas os jogadores tiveram uma cartilha de atividades porque neste retorno só teremos oito dias para trabalhar até a estreia. A perda física não foi tão grande", garantiu Pimentel.

"Já iniciamos as avaliações com os atletas. Neste período, a prioridade já é o trabalho com bola com questões táticas. Teremos uma sequência de jogos a partir do dia 11. Também estamos trabalhando em cima da individualidade dos jogadores para que, no dia 11, tenhamos atletas aptos para a estreia. Enfrentaremos equipes que estão treinando há mais tempo, equipes bem condicionadas, mas o Corinthians vai chegar muito forte no dia 11", frisou Pimentel.