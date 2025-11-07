Memphis, do Corinthians, é convocado para defender a Holanda nas Eliminatórias da Copa Estadão Conteúdo 07.11.25 12h22 O atacante Memphis Depay, do Corinthians, voltou a ser chamado para representar a seleção holandesa nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O jogador foi incluído na lista divulgada nesta sexta-feira pelo técnico Ronald Koeman. A Holanda joga contra a Polônia, dia 14, na próxima sexta-feira, e contra a Lituânia, dia 17. A Holanda detém a primeira colocação do Grupo G, com 16 pontos, contra os 13 da segunda colocada Polônia. Somente o primeiro colocado de cada grupo carimba a vaga para a Copa, enquanto os segundos colocados jogam a repescagem. O atacante Memphis Depay, do Corinthians, voltou a ser chamado para representar a seleção holandesa nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O jogador foi incluído na lista divulgada nesta sexta-feira pelo técnico Ronald Koeman. A Holanda joga contra a Polônia, dia 14, na próxima sexta-feira, e contra a Lituânia, dia 17. A Holanda detém a primeira colocação do Grupo G, com 16 pontos, contra os 13 da segunda colocada Polônia. Somente o primeiro colocado de cada grupo carimba a vaga para a Copa, enquanto os segundos colocados jogam a repescagem. Memphis não deve perder perder nenhuma partida do Corinthians por causa da convocação. A equipe alvinegra enfrenta o Ceará no próximo domingo, 9, e o jogador holandês está à disposição de Dorival Júnior. A próxima rodada acontece somente em 20 de novembro, três dias depois do último compromisso da Holanda na Data Fifa, quando a equipe enfrenta o São Paulo. Recentemente, Memphis se tornou o maior artilheiro da história da Holanda, com 54 gols, ultrapassando o craque Van Persie. Nas últimas Datas Fifa, ele anotou quatro gols pela seleção europeia em quatro jogos válidos pelas Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo de 2026. No mesmo período, o jogador sofreu com contusão e também enfrentou dificuldades para balançar as redes quando voltou a atuar pelo Corinthians. O atleta chegou a demonstrar irritação ao ser questionado sobre seu desempenho pelo time alvinegro e pela seleção da Holanda. Nesta temporada, Memphis tem nove gols e dez assistências em 43 partidas pelo Corinthians. Fora das quatro linhas, o jogador teve nome envolvido em polêmica após vir à tona que o presidente Osmar Stábile pediu para ele deixar o hotel de luxo onde mora, custeado pelo clube, por causa do alto valor - aproximadamente R$ 250 mil mensais. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Corinthians Memphis Depay COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Bragantino lança uniformes para a temporada de 2026; veja fotos Nova coleção quer estacar a identidade cultural e o vínculo afetivo entre o Tubarão do Caeté e sua torcida. 07.11.25 12h22 FUTEBOL Salão de festas? Paysandu coleciona acessos de adversários na Curuzu; relembre Mística do acesso reverso, Curuzu coleciona comemorações de adversários 07.11.25 12h18 Carlos Ferreira Perigos e fragilidades do Novorizontino 07.11.25 10h47 série b Ignácio Neto é o primeiro paraense a comandar o Paysandu em 15 anos Técnico estreia contra o Coritiba com o time bicolor já rebaixado na Série B 2025 06.11.25 16h14 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Remo leva quase três times de atletas para os jogos decisivos contra Novorizontino e Avaí Leão Azul briga pelo acesso à Série A e divulgou a lista de relacionados para dois jogos seguidos fora de casa 07.11.25 9h28 FUTEBOL Vai sair? Meia pode deixar o Remo após a disputa da Série B; diz jornalista A Série B deste ano pode ser a última do meia Pavani com a camisa do Remo. O jogador pode deixar o clube e fechar com o Guarani-SP 06.11.25 9h26 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (07/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Campeonato Brasileiro, Campeonato Saudita, La Liga, Bundesliga, Série A italiana, Campeonato Português e Série A argentina movimentam o futebol nesta sexta-feira 07.11.25 7h00 FUTEBOL Remo lidera ranking de renda no Brasileirão da Série B 2025; veja os números Torcida do Remo fez a diferença nas arquibancadas e clube faturou mais de R$12 milhões só em arrecadação 05.11.25 13h41