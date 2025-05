Memphis Depay sofre lesão e pode desfalcar o Corinthians em decisão na Sul-Americana

O atacante Memphis Depay deixou o treino do Corinthians na última segunda-feira com uma entorse no tornozelo esquerdo, sofrida durante as atividades no CT Joaquim Grava, e pode ser desfalque para a decisão contra o Racing-URU, na próxima quinta-feira, pela Copa Sul-Americana.

O atleta passará por exames ainda nesta terça-feira para avaliar a gravidade da lesão. Caso a ausência do camisa 10 se confirme, o técnico Dorival Júnior será obrigado a mexer no setor ofensivo do Corinthians. Talles Magno e o centroavante Héctor Hernández aparecem como os principais candidatos à vaga.

Terceiro colocado do Grupo C da Sul-Americana, com cinco pontos, o Corinthians precisa vencer para seguir com chances de classificação. A equipe está um ponto atrás do América de Cali, vice-líder da chave. O líder é o Huracán, com dez pontos. O Racing, adversário do time de Parque São Jorge, ainda não pontuou na competição.

O Corinthians viaja nesta quarta-feira para enfrentar o Racing-URU na quinta-feira, às 19h (de Brasília), no Estádio Centenário, em Montevidéu. A partida é válida pela quinta rodada da fase de grupos. Se perder, a equipe brasileira vai precisar de uma combinação de resultados para se classificar na partida seguinte.

Na última rodada, o Corinthians também jogará fora de casa, contra o Huracán, no dia 27 de maio, às 21h30, no Estádio Tomás Adolfo Ducó, em Buenos Aires. Memphis também pode ser desfalque no domingo, quando o time recebe o Santos, na Neo Química Arena, pelo Brasileirão.