Memphis debocha de zagueiro do Atlético-MG após receber bolada em vitória do Corinthians Estadão Conteúdo 19.10.25 11h43 Memphis Depay protagonizou um lance inusitado ainda no primeiro tempo da vitória do Corinthians por 1 a 0 sobre o Atlético-MG, neste sábado, na Neo Química Arena, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante reagiu de forma provocativa após ser atingido por uma bolada e virou assunto nas redes sociais. A confusão aconteceu já na reta final da primeira etapa, em disputa próxima à linha lateral. Após desentendimento com Ruan Tressoldi, o zagueiro atleticano acertou o rosto de Memphis com a bola. O atacante pegou a bola e, em tom de provocação, fingiu que devolveria o lance na mesma moeda. A cena arrancou risadas da arquibancada e irritou o defensor do Galo. O árbitro preferiu advertir verbalmente os dois atletas e a partida seguiu sem cartões. Com sorriso no rosto, Memphis seguiu em campo sob aplausos da torcida corintiana. Já Tressoldi deixou clara a insatisfação com a reação do atacante. A partida terminou com vitória do Corinthians por 1 a 0, com um golaço de Maycon. Em jogo marcado por 35 faltas e pelo controle do time da casa, o conjunto do Parque São Jorge desperdiçou chances de ampliar, mas segurou a vantagem até o apito final. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campeonato Brasileiro Corinthians Atlético-MG Memphis Depay Ruan Tressoldi COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Da sala de aula à beira do gramado: entenda como a CBF forma técnicos no Brasil Ignácio Neto, auxiliar técnico do Paysandu, detalha a experiência e o impacto do curso para a formação de novos treinadores 19.10.25 10h00 Futebol Guto Ferreira revela ‘segredos’ da reação do Remo: 'Impulsionam o clube a ser ainda mais gigante' Em entrevista exclusiva ao Núcleo de Esportes de O Liberal, técnico azulino detalha como a torcida remista e a fé no Círio de Nazaré explicam a virada de desempenho da equipe que, segundo ele, é mais emocional que tática. 19.10.25 8h00 Carlos Ferreira Guto Ferreira, o técnico de futebol que veio do vôlei 19.10.25 7h00 Futebol Do PET ao gramado: empresa paraense transforma garrafas em uniformes sustentáveis para clubes Produção retira cerca de 320 mil garrafas anualmente do meio ambiente 18.10.25 10h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Guto Ferreira valoriza elenco do Remo após quinta vitória seguida e mantém pés no chão no G4 Treinador celebra sequência positiva, fala em desgaste extremo e afirma: 'Quem quer vencer, entrega o máximo' 18.10.25 23h31 LEÃO QUASE LÁ Quantos pontos um time precisa para ser campeão da Série B? De volta ao G4 e faltando apenas 3 vitórias do acesso, o Remo mira no título da Série B. 19.10.25 8h30 Futebol Guto Ferreira revela ‘segredos’ da reação do Remo: 'Impulsionam o clube a ser ainda mais gigante' Em entrevista exclusiva ao Núcleo de Esportes de O Liberal, técnico azulino detalha como a torcida remista e a fé no Círio de Nazaré explicam a virada de desempenho da equipe que, segundo ele, é mais emocional que tática. 19.10.25 8h00 Futebol Pedro Rocha amplia artilharia, Hernandez brilha na bola parada e Remo vira vice-líder da Série B Leão vence por 3 a 1 no Baenão, com atuação de destaque da dupla; Pedro Rocha fez dois e se isolou na artilharia da competição 18.10.25 22h32