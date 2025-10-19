Memphis debocha de zagueiro do Atlético-MG após receber bolada em vitória do Corinthians

Memphis Depay protagonizou um lance inusitado ainda no primeiro tempo da vitória do Corinthians por 1 a 0 sobre o Atlético-MG, neste sábado, na Neo Química Arena, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante reagiu de forma provocativa após ser atingido por uma bolada e virou assunto nas redes sociais.

A confusão aconteceu já na reta final da primeira etapa, em disputa próxima à linha lateral. Após desentendimento com Ruan Tressoldi, o zagueiro atleticano acertou o rosto de Memphis com a bola. O atacante pegou a bola e, em tom de provocação, fingiu que devolveria o lance na mesma moeda.

A cena arrancou risadas da arquibancada e irritou o defensor do Galo. O árbitro preferiu advertir verbalmente os dois atletas e a partida seguiu sem cartões. Com sorriso no rosto, Memphis seguiu em campo sob aplausos da torcida corintiana. Já Tressoldi deixou clara a insatisfação com a reação do atacante.

A partida terminou com vitória do Corinthians por 1 a 0, com um golaço de Maycon. Em jogo marcado por 35 faltas e pelo controle do time da casa, o conjunto do Parque São Jorge desperdiçou chances de ampliar, mas segurou a vantagem até o apito final.