Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Memphis assume culpa por pênalti perdido no dérbi, mas diz: 'Em breve levantaremos novo troféu'

"Estou de cabeça erguida, acredito na minha equipe!", afirmou

Estadão Conteúdo

Memphis Depay perdeu um pênalti no primeiro tempo da derrota no clássico com o Palmeiras, por 1 a 0, ao escorregar na batida. O holandês deixou a Neo Química Arena sem querer falar, mas usou suas redes sociais nesta segunda-feira para assumir a culpa pelo erro, disparou contra Andreas Pereira e tranquilizou torcedores ao prever "título em breve."

O holandês teve a chance de abrir o marcador após Raphael Klaus anotar um pênalti questionável de Carlos Miguel em Gustavo Henrique em lance no qual o goleiro não acerta a bola e acaba resvalando o defensor na área.

O lance causou muito indignação dos palmeirenses, que reclamavam muito da arbitragem enquanto Andréas Pereira cavava buraco na marca do pênalti para tentar atrapalhar a cobrança. Memphis partiu com velocidade para a bola e escorregou, perdendo o pé de apoio e batendo para fora.

"O resultado de ontem à noite (domingo) não reflete o jogo. Mostramos durante a maior parte do jogo que queríamos mais que eles, infelizmente não fomos eficientes o suficiente", afirmou o camisa 10, ressaltando os bons ataques desperdiçados e também a penalidade.

"A situação do pênalti deixa um gosto amargo porque nunca escorreguei em toda a minha carreira. Todos viram o que aconteceu (a atitude de Andreas Pereira), mas tudo bem... Assumo a responsabilidade por isso", foi adiante, em mea-culpa.

Por fim, o holandês ressaltou todo o apoio da torcida e previu mais conquistas, após erguer as taças do Paulistão e da Copa do Brasil em 2025 e da Supercopa Rei em 2026. Com os torcedores fiéis ao nosso lado, em breve levantaremos outro troféu. Seguimos em frente."

O Corinthians volta a jogar na quinta-feira, quando recebe o Red Bull Bragantino pelo Brasileirão. NO domingo, ainda buscando vaga e a quarta colocação - está em quinto - para decidir as quartas de final em casa, visita o São Bernardo, às 20h30, no Primeiro de Maio.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Campeonato Paulista

Corinthians

Memphis Depay
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Pkachu do Leão! Jogador é flagrado cantando música da maior organizada do Remo

Yago Pikachu atuou pelo Paysandu e hoje veste a camisa do Remo

09.02.26 14h43

Futebol

FPF libera áudios do VAR do Re-Pa e árbitro explica gol anulado do Paysandu: ‘Ele ganha vantagem’

Segundo o VAR , houve impedimento na origem da jogada que terminou com gol de Ítalo, quando jogo estava empatado em 0 a 0. 

09.02.26 14h41

futebol

Árbitro fica ferido após ser atingido por pedra arremessada da torcida do Paysandu no Re-Pa

O episódio foi registrado na súmula da partida, que também detalhou o arremesso de outros objetos do setor destinado à torcida do Paysandu

09.02.26 11h32

FUTEBOL

Presidente do Paysandu valoriza atuação do time no Re-Pa e reclama da arbitragem

Dirigente azulino comentou sobre o resultado e ainda questionou decisões da arbitragem

09.02.26 10h54

MAIS LIDAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Remo leva mais torcedores ao Re-Pa, mas Paysandu tem a maior renda; confira

Papão e o Leão Azul se enfrentaram no último domingo (8) pelo Parazão

09.02.26 9h31

futebol

Árbitro fica ferido após ser atingido por pedra arremessada da torcida do Paysandu no Re-Pa

O episódio foi registrado na súmula da partida, que também detalhou o arremesso de outros objetos do setor destinado à torcida do Paysandu

09.02.26 11h32

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (09/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo

La Liga, Campeonato Italiano e Liga dos Campeões da Ásia movimentam o futebol nesta segunda-feira

09.02.26 7h00

FUTEBOL

Presidente do Paysandu valoriza atuação do time no Re-Pa e reclama da arbitragem

Dirigente azulino comentou sobre o resultado e ainda questionou decisões da arbitragem

09.02.26 10h54

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda