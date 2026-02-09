Memphis assume culpa por pênalti perdido no dérbi, mas diz: 'Em breve levantaremos novo troféu' "Estou de cabeça erguida, acredito na minha equipe!", afirmou Estadão Conteúdo 09.02.26 14h13 Memphis Depay perdeu um pênalti no primeiro tempo da derrota no clássico com o Palmeiras, por 1 a 0, ao escorregar na batida. O holandês deixou a Neo Química Arena sem querer falar, mas usou suas redes sociais nesta segunda-feira para assumir a culpa pelo erro, disparou contra Andreas Pereira e tranquilizou torcedores ao prever "título em breve." O holandês teve a chance de abrir o marcador após Raphael Klaus anotar um pênalti questionável de Carlos Miguel em Gustavo Henrique em lance no qual o goleiro não acerta a bola e acaba resvalando o defensor na área. O lance causou muito indignação dos palmeirenses, que reclamavam muito da arbitragem enquanto Andréas Pereira cavava buraco na marca do pênalti para tentar atrapalhar a cobrança. Memphis partiu com velocidade para a bola e escorregou, perdendo o pé de apoio e batendo para fora. "O resultado de ontem à noite (domingo) não reflete o jogo. Mostramos durante a maior parte do jogo que queríamos mais que eles, infelizmente não fomos eficientes o suficiente", afirmou o camisa 10, ressaltando os bons ataques desperdiçados e também a penalidade. "A situação do pênalti deixa um gosto amargo porque nunca escorreguei em toda a minha carreira. Todos viram o que aconteceu (a atitude de Andreas Pereira), mas tudo bem... Assumo a responsabilidade por isso", foi adiante, em mea-culpa. Por fim, o holandês ressaltou todo o apoio da torcida e previu mais conquistas, após erguer as taças do Paulistão e da Copa do Brasil em 2025 e da Supercopa Rei em 2026. Com os torcedores fiéis ao nosso lado, em breve levantaremos outro troféu. Seguimos em frente." O Corinthians volta a jogar na quinta-feira, quando recebe o Red Bull Bragantino pelo Brasileirão. NO domingo, ainda buscando vaga e a quarta colocação - está em quinto - para decidir as quartas de final em casa, visita o São Bernardo, às 20h30, no Primeiro de Maio. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campeonato Paulista Corinthians Memphis Depay COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Pkachu do Leão! Jogador é flagrado cantando música da maior organizada do Remo Yago Pikachu atuou pelo Paysandu e hoje veste a camisa do Remo 09.02.26 14h43 Futebol FPF libera áudios do VAR do Re-Pa e árbitro explica gol anulado do Paysandu: ‘Ele ganha vantagem’ Segundo o VAR , houve impedimento na origem da jogada que terminou com gol de Ítalo, quando jogo estava empatado em 0 a 0. 09.02.26 14h41 futebol Árbitro fica ferido após ser atingido por pedra arremessada da torcida do Paysandu no Re-Pa O episódio foi registrado na súmula da partida, que também detalhou o arremesso de outros objetos do setor destinado à torcida do Paysandu 09.02.26 11h32 FUTEBOL Presidente do Paysandu valoriza atuação do time no Re-Pa e reclama da arbitragem Dirigente azulino comentou sobre o resultado e ainda questionou decisões da arbitragem 09.02.26 10h54 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Remo leva mais torcedores ao Re-Pa, mas Paysandu tem a maior renda; confira Papão e o Leão Azul se enfrentaram no último domingo (8) pelo Parazão 09.02.26 9h31 futebol Árbitro fica ferido após ser atingido por pedra arremessada da torcida do Paysandu no Re-Pa O episódio foi registrado na súmula da partida, que também detalhou o arremesso de outros objetos do setor destinado à torcida do Paysandu 09.02.26 11h32 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (09/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo La Liga, Campeonato Italiano e Liga dos Campeões da Ásia movimentam o futebol nesta segunda-feira 09.02.26 7h00 FUTEBOL Presidente do Paysandu valoriza atuação do time no Re-Pa e reclama da arbitragem Dirigente azulino comentou sobre o resultado e ainda questionou decisões da arbitragem 09.02.26 10h54