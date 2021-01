Melhor que Germán Cano? Atacante do 4 de Julho é anunciado com meme envolvendo atleta do Vasco; confira

O 4 de Julho Esporte Clube, time de Piripiri, no Piauí, anunciou neste sábado a contratação do atacante João Luís, conhecido como Índio Potiguar, e aproveitou para fazer brincar com a semelhança do atleta com o atacante Germán Cano, do Vasco.

A equipe de Piripiri ainda brincou com o Vasco na publicação. "O meu é melhor", diz a legenda do meme publicado pelo 4 de Julho.

Veja abaixo o meme e o anúncio do 4 de Julho:

O 4 de Julho Esporte Clube disputa o Campeonato Piauiense, a Série D do Brasileirão, a Copa do Brasil e a Copa do Nordeste.