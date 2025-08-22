Meia do Cruzeiro é punido pelo STJD por jogada violenta contra atleta do Vitória Estadão Conteúdo 22.08.25 19h08 A Sexta Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva puniu, nesta sexta-feira, o meia Eduardo, do Cruzeiro, com quatro jogos de suspensão pela falta no lateral Jamerson, que culminou com a expulsão do jogador na partida contra o Vitória, em jogo válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O lateral do time baiano fraturou o tornozelo e rompeu os ligamentos. O meio-campista cruzeirense foi punido no Artigo 254, parágrafo I, inciso I, que relata sobre "praticar agressão física durante a partida, prova ou equivalente". A procuradoria pediu a aplicação do parágrafo terceiro, que estabelece que a punição pode ser agravada com o afastamento do denunciado pelo mesmo tempo de afastamento do jogador atingido. A procuradoria, no entanto, não acolheu o pedido entendendo que não houve dolo por parte do atleta do Cruzeiro. Amanda Borer, advogada do clube mineiro, classificou o lance da expulsão como "acidente de trabalho". "Infelizmente o futebol é uma atividade de risco, e fatalidades como essa podem acontecer com qualquer um", afirmou. O Cruzeiro promete entrar com recurso. A disputa que tirou Jamerson da partida aconteceu nos acréscimos do primeiro tempo. Ele teve o tornozelo travado e logo caiu gritando de dor. O jogador foi levado direto para o hospital, foi submetido à cirurgia e está em recuperação. A previsão é de que ele fique afastado por até seis meses. AMÉRICA TEM JOGADOR SUSPENSO POR DUAS PARTIDAS Também nesta sexta-feira, o STJD suspendeu o atacante Fabinho, do América, por duas partidas, após uma entrada violenta em Weverton, do CRB, em confronto válido pela 14ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A decisão foi proferida por unanimidade dos votos. Fabinho foi enquadrado no artigo 254. A Procuradoria classificou o lance como uma "entrada totalmente imprudente". Na súmula do jogo, o juiz da partida relatou que Fabinho fez "uso de força excessiva em seu adversário na disputa de bola". Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol STJD Cruzeiro Eduardo suspensão jogada violenta COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES SÉRIE B Remo treina em Belém com time definido para enfrentar o Coritiba Pedro Rocha está suspenso e quatro jogadores do meio-campo seguem entregues ao departamento médico 22.08.25 15h30 Mais esportes Paraense Michel Pereira busca recuperação no UFC após duas derrotas seguidas: 'Bem preparado' Paraense luta na madrugada deste sábado (23), no UFC Xangai, contra o norte-americano Kyle Daukaus 22.08.25 12h07 Futebol Após Eduardo Melo, Remo confirma a contratação de meia-atacante para a sequência da Série B Jogador já estava em Belém, onde realizou exames e assinou com a equipe azulina 22.08.25 8h47 SÉRIE B Leandro Vilela vira dúvida no Paysandu para enfrentar o Operário Volante trata lesão muscular e pode ser substituído por Martinez diante do Operário 21.08.25 15h59 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (22/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Brasileiro Série B, Bundesliga, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quinta-feira 22.08.25 7h00 Futebol Após Eduardo Melo, Remo confirma a contratação de meia-atacante para a sequência da Série B Jogador já estava em Belém, onde realizou exames e assinou com a equipe azulina 22.08.25 8h47 De casa nova Após negociação de mais de R$ 6 milhões, Fortaleza-CE anuncia meia ex-Remo Jogador estava no futebol português, mas atuou no Leão Azul entre 2022 e 2023 21.08.25 12h14 APRESENTADO Eduardo Melo recusou retorno ao Criciúma para jogar no Remo: 'Vou dar a minha vida aqui' Segundo o executivo de futebol do Remo, Marcos Braz, que exaltou seu poder de convencimento, apesar de ter vínculo até o fim de 2025 com o Tigre, Eduardo, apresentado nesta tarde, preferiu o desafio em Belém 21.08.25 18h51