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Medvedev é multado em R$ 35 mil por estraçalhar raquete durante jogo em Monte Carlo

Enquanto era totalmente dominado por Berrettini, a irritação de Medvedev ia crescendo

Estadão Conteúdo
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Tenista Daniil Medvedev quebra a raquete em Monte Carlo (Foto: VALERY HACHE / AFP)

Daniil Medvedev foi multado em R$ 35 mil (6 mil euros) por estraçalhar uma raquete durante a derrota para o italiano Matteo Berrettini na estreia pelo Masters 1000 de Monte Carlo. Na oportunidade, o russo foi atropelado por duplo 6/0, em duelo com duração de apenas 50 minutos.

Atual número 10 do mundo, Medvedev foi multado por violação do código por conduta antidesportiva do árbitro de cadeira por suas atitudes no início do segundo do set. Na oportunidade, ele sequer chegou a conquistar pontos em quadra.

Enquanto era totalmente dominado por Berrettini, a irritação de Medvedev ia crescendo, até que ele passou a descontar sua frustração na raquete em diferentes momentos. Por causa do comportamento, o russo recebeu uma advertência da arbitragem por conduta antidesportiva.

Vale ressaltar que esta não é a primeira vez que o tenista russo é multado por ataques de fúria em quadra. No ano passado, por exemplo, o atleta foi penalizado pela ATP após atitudes de descontrole em duelos no Australian Open e no USA Open.

Depois da eliminação no precoce no Masters 1000 de Monte Carlo, o próximo compromisso de Medvedev deve ser no Masters 1000 de Madrid, na Espanha, que começa no dia 22 de abril.

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