Medvedev é multado em R$ 35 mil por estraçalhar raquete durante jogo em Monte Carlo Enquanto era totalmente dominado por Berrettini, a irritação de Medvedev ia crescendo Estadão Conteúdo 13.04.26 18h16 Tenista Daniil Medvedev quebra a raquete em Monte Carlo (Foto: VALERY HACHE / AFP) Daniil Medvedev foi multado em R$ 35 mil (6 mil euros) por estraçalhar uma raquete durante a derrota para o italiano Matteo Berrettini na estreia pelo Masters 1000 de Monte Carlo. Na oportunidade, o russo foi atropelado por duplo 6/0, em duelo com duração de apenas 50 minutos. Atual número 10 do mundo, Medvedev foi multado por violação do código por conduta antidesportiva do árbitro de cadeira por suas atitudes no início do segundo do set. Na oportunidade, ele sequer chegou a conquistar pontos em quadra. Enquanto era totalmente dominado por Berrettini, a irritação de Medvedev ia crescendo, até que ele passou a descontar sua frustração na raquete em diferentes momentos. Por causa do comportamento, o russo recebeu uma advertência da arbitragem por conduta antidesportiva. Vale ressaltar que esta não é a primeira vez que o tenista russo é multado por ataques de fúria em quadra. No ano passado, por exemplo, o atleta foi penalizado pela ATP após atitudes de descontrole em duelos no Australian Open e no USA Open. Depois da eliminação no precoce no Masters 1000 de Monte Carlo, o próximo compromisso de Medvedev deve ser no Masters 1000 de Madrid, na Espanha, que começa no dia 22 de abril. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis Masters 1000 de Monte Carlo Daniil Medvedev multa raquete COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Copa Norte: Paysandu inicia venda de ingressos para jogo contra o Independência-AC na Curuzu Papão é o 5ª colocado no seu grupo e precisa vence para se manter vivo na competição regional 13.04.26 16h25 futebol Paysandu leva quase 10 mil torcedores para o jogo contra o Brusque na Série C Torcida bicolor viu o time sofrer para conseguir o empate com a equipe catarinense 13.04.26 12h06 11ª rodada Com empate, Remo se mantém na zona de rebaixamento do Brasileirão; confira a tabela Time azulino fecha a rodada a dois pontos do primeiro colocado fora da Z-4 13.04.26 11h24 futebol Paysandu avalia a contratação definitiva de Ítalo, artilheiro da equipe na temporada Clube bicolor tem interesse em comprar o jogador, que pertence ao Volta Redonda e está emprestado ao Papão 13.04.26 10h31 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol 'Guerreira': Paysandu lança segunda camisa oficial da temporada 2026; confira Novo uniforme é predominantemente branco, com detalhes em azul na gola e nos punhos em retilínea 13.04.26 9h10 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (13/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, Champions League da Ásia, La Liga e Campeonato Italiano movimentam o futebol nesta segunda-feira 13.04.26 7h00 Liga dos Campeões da AFC Al-Hilal x Al-Sadd: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (13) pela AFC Champions League Al Hilal e Al Sadd jogam pela Champions League da Ásia hoje; veja onde assistir ao vivo e formações do jogo 13.04.26 14h00 ESPORTE Técnico do Paysandu critica arbitragem após empate com o Brusque pela Série C: ‘confusa’ Júnior Rocha gostou do desempenho da equipe e pediu mais efetividade ao time na hora de decidir a partida 12.04.26 22h31