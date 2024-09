Medalhista olímpica, Flávia Saraiva passa por cirurgia no ombro e anuncia pausa nos treinos

A ginasta e medalhista olímpica Flávia Saraiva revelou, nesta quinta-feira (5), que passou por uma cirurgia no ombro direito e precisará fazer uma pausa nos treinos. A atleta, que foi fundamental para a conquista da medalha de bronze por equipes nas Olimpíadas de Paris 2024, fez o anúncio através de suas redes sociais, tranquilizando os fãs sobre seu estado de saúde.

Em uma postagem, Flávia compartilhou uma foto no hospital, usando uma tipoia no ombro lesionado, e explicou que o procedimento foi bem-sucedido. "Depois de conseguir alcançar o principal objetivo do ano, hora de fazer uma breve pausa para recuperar o corpo e voltar ainda mais forte! Fiz uma pequena cirurgia no ombro direito, foi super tranquila e já estou em casa recuperando! Também já iniciei os trabalhos de fisioterapia! O pós-operatório tá indo muito bem", escreveu a ginasta.

"Agora é focar na recuperação e, claro, continuar os treinos – porque aqui não paramos! Muito obrigada a todos os profissionais que cuidam de mim com tanto carinho!! Obrigada a todos vocês também que torcem por mim!! Seguimos juntos!", completou.

Devido ao processo de recuperação, Flávia Saraiva será desfalque no Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística, que acontecerá em João Pessoa, na Paraíba, entre os dias 15 e 22 de setembro. Durante as Olimpíadas 2024, a ginasta se machucou durante o aquecimento para a final em equipes. A atleta segue em recuperação com sessões de fisioterapia, com a expectativa de retornar em breve aos treinos e competições.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)