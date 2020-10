Medalhista de Wrestling é morto após discussão de trânsito na Paraíba

Uma discussão de trânsito terminou em tragédia envolvendo um atleta na Paraíba. O lutador de wrestling Tássio Felipe dos Anjos Lima, de 33 anos, foi assassinado com uma facada no peito após uma discussão no Centro de Lucena, no litoral da Paraíba. Um mototaxista é suspeito do crime.

Segundo testemunhas o lutador estava com a irmã e um amigo em um carro e parou o veículo para fazer compras em um mercado. Ao abrir a porta, quase atingiu o mototaxista. Os dois iniciaram uma discussão e o motociclista sacou uma faca e atingiu Tássio. O lutador chegou a ser socorrido mas chegou ao posto de saúde local sem vida.

Em nota, a Confederação Brasileira de Wrestling lamentou a morte do atleta

– A Confederação Brasileira de Wrestling lamenta o falecimento de Tássio Felipe dos Anjos Lima, medalhista nacional e um dos pioneiros do esporte no estado nordestino. Neste momento de dor, a CBW presta suas condolências aos amigos, familiares e todos que tiveram a oportunidade de conhecer Tássio – diz o comunicado.

Tássio dos Anjos foi medalhista de prata na categoria até 80 quilos do estilo greco-romano, no campeonato brasileiro sênior de 2014.