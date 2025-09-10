Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Mbappé se diz enojado com mundo da bola: 'Não aconselharia meu filho a se envolver com futebol'

A polêmica entrevista foi publicada pela nova revista do jornal francês L'Équipe nesta quarta

Estadão Conteúdo

Astro da seleção francesa e do Real Madrid, Mbappé surpreendeu nesta quarta-feira ao fazer uma análise do mundo da bola. O atacante reclamou das altas cifras que estão envolvidas com a modalidade e se disse "enojado". Ainda revelou que jamais aconselharia um filho seu a se tornar um jogador de futebol.

A polêmica entrevista foi publicada pela nova revista do jornal francês L'Équipe nesta quarta. O forte e contundente desabafo da estrela veio recheado de críticas ao que jogadores vivem no bastidor da bola. Ele falou de falsas amizades - teria se desentendido com Messi e Neymar no Paris Saint-Germain -, sem revelar com quais jogadores, e disse que o dinheiro envolvido "estraga tudo" em pontos da vida, como o relacionamento familiar.

"Quanto mais dinheiro você tem, mais problemas tem. Muitas pessoas não conseguem ver como sua vida muda. Se eu não tivesse essa paixão, o mundo do futebol já teria me enojado faz tempo. Eu nunca aconselharia meu filho a se envolver com futebol. Quem me dera ter filhos que odiassem futebol", afirmou Mbappé.

O jogador explicou que escolheu ser jogador de futebol e que espera não se arrepender. "Casamento (com a bola) afetando meu equilíbrio? Não, eu escolhi e cada um constrói sua vida de sua maneira. Quanto a mim, fiz a escolha pensando que o futebol seria minha vida inteira", disse. "Quero aproveitar minha carreira ao máximo e só o futuro dirá se fiz certo ou errado."

Mbappé ainda admitiu que "não aceita o fracasso", por isso entra sempre em campo determinado a vencer e reconheceu que com a seleção francesa "mostra melhor o seu talento." Também elogiou Zinedine Zidane, possível substituto de Didier Deschamps após a Copa do Mundo de 2026, como melhor nome para o cargo.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

FRança

Mbappé
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

Futebol

Ignácio Neto assume cargo de auxiliar técnico permanente do Paysandu

Treinador terá a missão de ajudar Márcio Fernandes a tentar salvar o clube do rebaixamento na Série B

10.09.25 12h13

Futebol

Remo e Vila Nova se reencontram na Série B com retrospecto equilibrado; confira

Equipes já se enfrentaram 17 vezes em competições oficiais e se enfrentam no próximo sábado (13)

10.09.25 12h06

Futebol

Embaixador do Irã no Brasil visita o Paysandu e fala em parcerias no futebol

Representante iraniano foi recebido pelo presidente Roger Aguilera no Estádio da Curuzu, em Belém.

10.09.25 11h09

Futebol

Autor do gol da vitória da Bolívia sobre o Brasil joga no América-MG e pode enfrentar o Paysandu

Meia-atacante garantiu a seleção boliviana na repescagem da Copa do Mundo de 2026 e deve jogar contra o Papão

10.09.25 11h04

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

Embaixador do Irã no Brasil visita o Paysandu e fala em parcerias no futebol

Representante iraniano foi recebido pelo presidente Roger Aguilera no Estádio da Curuzu, em Belém.

10.09.25 11h09

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (10/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo

A Copa do Brasil movimenta o futebol nesta quarta-feira

10.09.25 7h00

Futebol

Márcio Fernandes fala à imprensa sobre o desafio no Paysandu: 'Foi uma convocação'

O substituto de Claudinei Oliveira chega ás vésperas da partida contra o América-MG, neste sábado (13), no Mangueirão

09.09.25 20h22

Futebol

Paysandu encara América-MG em confronto entre os clubes com mais derrotas na Série B

Equipes se enfrentam no próximo sábado (13), no Mangueirão 

10.09.25 9h57

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda