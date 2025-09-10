Mbappé se diz enojado com mundo da bola: 'Não aconselharia meu filho a se envolver com futebol' A polêmica entrevista foi publicada pela nova revista do jornal francês L'Équipe nesta quarta Estadão Conteúdo 10.09.25 14h13 Astro da seleção francesa e do Real Madrid, Mbappé surpreendeu nesta quarta-feira ao fazer uma análise do mundo da bola. O atacante reclamou das altas cifras que estão envolvidas com a modalidade e se disse "enojado". Ainda revelou que jamais aconselharia um filho seu a se tornar um jogador de futebol. A polêmica entrevista foi publicada pela nova revista do jornal francês L'Équipe nesta quarta. O forte e contundente desabafo da estrela veio recheado de críticas ao que jogadores vivem no bastidor da bola. Ele falou de falsas amizades - teria se desentendido com Messi e Neymar no Paris Saint-Germain -, sem revelar com quais jogadores, e disse que o dinheiro envolvido "estraga tudo" em pontos da vida, como o relacionamento familiar. "Quanto mais dinheiro você tem, mais problemas tem. Muitas pessoas não conseguem ver como sua vida muda. Se eu não tivesse essa paixão, o mundo do futebol já teria me enojado faz tempo. Eu nunca aconselharia meu filho a se envolver com futebol. Quem me dera ter filhos que odiassem futebol", afirmou Mbappé. O jogador explicou que escolheu ser jogador de futebol e que espera não se arrepender. "Casamento (com a bola) afetando meu equilíbrio? Não, eu escolhi e cada um constrói sua vida de sua maneira. Quanto a mim, fiz a escolha pensando que o futebol seria minha vida inteira", disse. "Quero aproveitar minha carreira ao máximo e só o futuro dirá se fiz certo ou errado." Mbappé ainda admitiu que "não aceita o fracasso", por isso entra sempre em campo determinado a vencer e reconheceu que com a seleção francesa "mostra melhor o seu talento." Também elogiou Zinedine Zidane, possível substituto de Didier Deschamps após a Copa do Mundo de 2026, como melhor nome para o cargo. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol FRança Mbappé COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Ignácio Neto assume cargo de auxiliar técnico permanente do Paysandu Treinador terá a missão de ajudar Márcio Fernandes a tentar salvar o clube do rebaixamento na Série B 10.09.25 12h13 Futebol Remo e Vila Nova se reencontram na Série B com retrospecto equilibrado; confira Equipes já se enfrentaram 17 vezes em competições oficiais e se enfrentam no próximo sábado (13) 10.09.25 12h06 Futebol Embaixador do Irã no Brasil visita o Paysandu e fala em parcerias no futebol Representante iraniano foi recebido pelo presidente Roger Aguilera no Estádio da Curuzu, em Belém. 10.09.25 11h09 Futebol Autor do gol da vitória da Bolívia sobre o Brasil joga no América-MG e pode enfrentar o Paysandu Meia-atacante garantiu a seleção boliviana na repescagem da Copa do Mundo de 2026 e deve jogar contra o Papão 10.09.25 11h04 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Embaixador do Irã no Brasil visita o Paysandu e fala em parcerias no futebol Representante iraniano foi recebido pelo presidente Roger Aguilera no Estádio da Curuzu, em Belém. 10.09.25 11h09 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (10/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo A Copa do Brasil movimenta o futebol nesta quarta-feira 10.09.25 7h00 Futebol Márcio Fernandes fala à imprensa sobre o desafio no Paysandu: 'Foi uma convocação' O substituto de Claudinei Oliveira chega ás vésperas da partida contra o América-MG, neste sábado (13), no Mangueirão 09.09.25 20h22 Futebol Paysandu encara América-MG em confronto entre os clubes com mais derrotas na Série B Equipes se enfrentam no próximo sábado (13), no Mangueirão 10.09.25 9h57