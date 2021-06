Mbappé pede para sair do Paris Saint-Germain, segundo jornalista

O atacante Kylian Mbappé pediu para deixar o Paris Saint-Germain nesta janela de transferências, segundo o jornalista Daniel Riolo, da "RMC Sport". O atacante tem contrato com a equipe francesa até 2022 e é alvo de interesse do Real Madrid.

"Sei que Mbappé pediu para sair, mas é complicado porque primeiro deve encontrar um clube que tenha dinheiro para pagá-lo. Porém a novidade é que ele não quer ficar (no PSG) de verdade. Se não sair neste verão, sairá livre no próximo ano", apontou.

Além de achar um clube que possa pagar o que o PSG irá cobrar pelo atacante, a própria equipe de Mauricio Pochettino teria que entrar no mercado de transferências em busca de um substituto. Portanto, a operação é vista como algo complexo.

No entanto, o Paris Saint-Germain já demonstrou interesse em contar com Cristiano Ronaldo para a próxima temporada. Neymar, principal estrela do conjunto francês, também disse ter desejo de atuar ao lado do craque português.