Mbappé faz dois, Real vence Leganés de virada e continua na cola do líder Barcelona no Espanhol

O Real Madrid manteve a pressão sobre o líder Barcelona ao derrotar o Leganés, de virada, por 3 a 2, neste sábado, no estádio Santiago Bernabéu, pela 29ª rodada do Campeonato Espanhol. O grande destaque da partida foi Kylian Mbappé, que marcou dois gols e comandou a reação. O time merengue continua vivo na briga pelo título.

Com a vitória, o Real Madrid chegou aos 63 pontos, igualando a pontuação do Barcelona, embora ainda fique atrás nos critérios de desempate. O time catalão, porém, tem a chance de se isolar novamente na liderança, já que entra em campo neste domingo no clássico com o Girona. Por outro lado, o Leganés segue em situação complicada, com 27, dentro da zona de rebaixamento e lutando para escapar da queda.

Mesmo sem Vinicius Júnior e Rodrygo entre os titulares, após serem criticados na goleada sofrida pela seleção brasileira contra a Argentina, o Real Madrid começou a partida tentando impor seu ritmo. A pressão inicial foi recompensada aos 31 minutos, quando Arda Güler foi derrubado na área e o árbitro marcou pênalti. Mbappé bateu com categoria, deslocando o goleiro com uma cavadinha e abrindo o placar para os merengues.

A resposta do Leganés foi imediata e incendiou o confronto. Dois minutos depois, Rosier escapou em velocidade pela direita e cruzou rasteiro. Óscar Rodríguez desviou sutilmente, e Diego García apareceu livre para empurrar para o fundo das redes, igualando o marcador.

O time visitante não se acomodou e, aos 40, virou o jogo em mais um contra-ataque fulminante. Brahim Díaz perdeu a bola no meio-campo, Óscar Rodríguez conduziu com habilidade, deixou Asencio para trás com um belo drible e cruzou na medida para Dani Raba finalizar com precisão.

No segundo tempo, o Real Madrid voltou determinado a buscar o empate e conseguiu logo no primeiro minuto. Bellingham recebeu na esquerda e finalizou com perigo, obrigando Dmitrovic a fazer grande defesa. No rebote, Brahim Díaz tentou duas vezes, e, na terceira oportunidade, Bellingham se jogou na bola e, em um belo voleio, deixou tudo igual.

O time merengue manteve a intensidade no segundo tempo e quase voltou a balançar as redes aos oito. Em uma jogada construída por Modric, Mbappé encontrou Brahim Díaz em boa posição, e o meia finalizou com força, acertando a trave esquerda de Dmitrovic. O Real seguiu pressionando o Leganés, explorando as laterais e as jogadas em velocidade para tentar furar a defesa adversária.

A pressão deu resultado aos 30, quando Mbappé brilhou novamente. Após tabelar com Fran García e já com os brasileiros Rodrygo e Vini Jr. em campo, o camisa 9 ameaçou o chute, desmontou a marcação e devolveu para o lateral. No rebote, o francês finalizou com categoria, marcando um golaço e garantindo a virada.

RAYO VALLECANO VENCE Ainda neste sábado, o Rayo Vallecano superou o Alavés por 2 a 0, atuando como visitante. Os gols da vitória foram marcados por Ciss e Pedro Díaz, garantindo três pontos importantes na luta por uma vaga em competições europeias. Com o triunfo, o Rayo subiu para a oitava posição, com 40 pontos, enquanto o Alavés segue em situação delicada, com 27.