Mbappé deve sair para o Real Madrid em 2021, diz portal

O futuro de Mbappé não deve ser no Paris Saint-Germain, segundo o portal “Le Parisien”. As especulações indicam que o atacante francês deve jogar pelo Real Madrid na próxima temporada, o que é desejo do atleta. Apesar de ter contrato até 2022, o jovem não tem interesse em renovar e 2021 será a última oportunidade do clube fazer dinheiro com o jogador.

Por conta de um mercado sem contratações, acredita-se que os merengues estão dispostos a bancar a quantia de 200 milhões de euros (R$ 1,3 bilhão) pelo campeão do mundo. No entanto, o clube da capital espanhola não será o único na luta pelo craque e Barcelona, Liverpool e Juventus irão entrar na disputa.

Apesar das especulações, Mbappé está com a cabeça no PSG e nesta terça-feira inicia mais uma campanha na Liga dos Campeões em busca do tão sonhado inédito título. Além disso, o atacante busca ajudar a equipe no Campeonato Francês após um início irregular, mas que já ocupa o segundo lugar na tabela.