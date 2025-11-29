Max Verstappen cita família e 'projetos em andamento' e acena com adeus à Fórmula 1 Estadão Conteúdo 29.11.25 11h22 Principal nome da temporada de Fórmula 1 nas últimas etapas, quando reduziu uma desvantagem de 104 pontos para 24 em relação ao líder do Mundial de Pilotos, Max Verstappen não se mostra tão entusiasmado com seu futuro na categoria. Em busca do quinto título mundial, o piloto da Red Bull disse que não tem a ambição de alcançar as sete taças de Lewis Hamilton e Michael Schumacher. Cada vez mais presente em outras categorias do automobilismo, o holandês de 28 anos condicionou sua permanência na F-1 às novas regras que serão aplicadas a partir do próximo ano - que, segundo ele, poderá ser o último, caso não se sinta confortável. "Meu contrato vai até 2028, mas (o futuro) dependerá das novas regras em 2026, e se elas forem boas e divertidas. Se não forem divertidas, então eu realmente não me vejo por aqui", afirmou Verstappen em entrevista à Press Association. "Se esta é a sua vida, então é muito difícil se afastar", comentou. "Mas se você tem outros projetos em andamento, ou algo em que realmente quer investir seu tempo, então fica mais fácil", acrescentou o tetracampeão, que pretende passar mais tempo com a família - em maio deste ano nasceu Lily, fruto do relacionamento com Kelly Piquet, filha do tricampeão Nelson Piquet. "Tenho muitas outras paixões, outras categorias de corrida, quero passar mais tempo com a família e viver de acordo com a minha própria agenda", explicou. "Sei que se eu encerrar esse capítulo, ele estará encerrado de vez, não me vejo parando e voltando. Quando eu parar, eu paro mesmo." Nem mesmo um possível título neste ano e a proximidade dos sete troféus de Lewis Hamilton e Michael Schumacher motivam o holandês. "Quando você já ganhou quatro campeonatos mundiais, é incrível e eu realmente não deveria estar na disputa, mas estou aqui", afirmou. "Ganhar sete títulos não está nos meus planos. Sei que ainda tenho mais três anos pela frente, então seria possível, mas não é algo que eu precise fazer antes de me aposentar do esporte. Posso me aposentar amanhã mesmo." Enquanto mantém o futuro em aberto, Max Verstappen busca se aproximar ainda mais do líder Lando Norris, neste fim de semana, no GP do Catar. A corrida principal será realizada neste domingo, às 13h (horário de Brasília). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Fórmula 1 GP do Catar Red Bull Max Verstappen COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Fé, bastidores e acesso: Pedro Rocha destaca temporada no Remo e fala sobre o futuro Jogador deu detalhes sobre ano que marcou a sua melhor temporada em termos de número 30.11.25 8h00 ESPORTE Torcedor paraense do Flamengo carrega “taça da Libertadores” em Lima Paraenses foram para a capital peruana para acompanhar a final da Libertadores da América entre Flamengo e Palmeiras 29.11.25 19h02 FUTEBOL Torcedores curtem ‘churrasquinho de gato’ antes da final da Libertadores em Lima Tradicional churrasquinho vendido poro ambulantes na porta de estádios fez sucesso também no Peru 29.11.25 18h13 ESPORTE Irã boicota sorteio da Copa, por EUA não concederem vistos a dirigentes Cerimônia está agendada para o próximo dia 5 em Washington (EUA) 29.11.25 17h29 MAIS LIDAS EM ESPORTES EXCLUSIVO Bandeira de Mello cita Belém e vitória sobre o Remo ao celebrar tetra do Flamengo na Libertadores Em entrevista exclusiva a O Liberal em Lima, ex-presidente recordou jogo na capital paraense como marco inicial da reestruturação do clube 29.11.25 22h47 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (30/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A do Campeonato Brasileiro, Campeonato Argentino, Bundesliga e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 30.11.25 7h00 Futebol Fé, bastidores e acesso: Pedro Rocha destaca temporada no Remo e fala sobre o futuro Jogador deu detalhes sobre ano que marcou a sua melhor temporada em termos de número 30.11.25 8h00 sem segredo Conmebol define estádio para a final da Libertadores 2026; saiba onde vai ser A decisão do torneio sul-americano será em estádio que também receberá a abertura da Copa do Mundo de 2030 30.11.25 9h01