Max Verstappen cita família e 'projetos em andamento' e acena com adeus à Fórmula 1

Estadão Conteúdo

Principal nome da temporada de Fórmula 1 nas últimas etapas, quando reduziu uma desvantagem de 104 pontos para 24 em relação ao líder do Mundial de Pilotos, Max Verstappen não se mostra tão entusiasmado com seu futuro na categoria. Em busca do quinto título mundial, o piloto da Red Bull disse que não tem a ambição de alcançar as sete taças de Lewis Hamilton e Michael Schumacher.

Cada vez mais presente em outras categorias do automobilismo, o holandês de 28 anos condicionou sua permanência na F-1 às novas regras que serão aplicadas a partir do próximo ano - que, segundo ele, poderá ser o último, caso não se sinta confortável. "Meu contrato vai até 2028, mas (o futuro) dependerá das novas regras em 2026, e se elas forem boas e divertidas. Se não forem divertidas, então eu realmente não me vejo por aqui", afirmou Verstappen em entrevista à Press Association.

"Se esta é a sua vida, então é muito difícil se afastar", comentou. "Mas se você tem outros projetos em andamento, ou algo em que realmente quer investir seu tempo, então fica mais fácil", acrescentou o tetracampeão, que pretende passar mais tempo com a família - em maio deste ano nasceu Lily, fruto do relacionamento com Kelly Piquet, filha do tricampeão Nelson Piquet.

"Tenho muitas outras paixões, outras categorias de corrida, quero passar mais tempo com a família e viver de acordo com a minha própria agenda", explicou. "Sei que se eu encerrar esse capítulo, ele estará encerrado de vez, não me vejo parando e voltando. Quando eu parar, eu paro mesmo."

Nem mesmo um possível título neste ano e a proximidade dos sete troféus de Lewis Hamilton e Michael Schumacher motivam o holandês. "Quando você já ganhou quatro campeonatos mundiais, é incrível e eu realmente não deveria estar na disputa, mas estou aqui", afirmou. "Ganhar sete títulos não está nos meus planos. Sei que ainda tenho mais três anos pela frente, então seria possível, mas não é algo que eu precise fazer antes de me aposentar do esporte. Posso me aposentar amanhã mesmo."

Enquanto mantém o futuro em aberto, Max Verstappen busca se aproximar ainda mais do líder Lando Norris, neste fim de semana, no GP do Catar. A corrida principal será realizada neste domingo, às 13h (horário de Brasília).

Esportes
