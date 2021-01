Mauro Cezar analisa empate do Grêmio e ironiza 'lobby' de torcedores do Flamengo por Renato Gaúcho

O frustrante empate sem gols entre Fortaleza e Grêmio no Castelão, no último sábado, serviu para o comentarista Mauro Cezar Pereira ironizar alguns torcedores do Flamengo que pedem Renato Gaúcho no comando do clube carioca. Ele questionou se os flamenguistas que fazem esse "lobby" gostaram da atuação do Tricolor Gaúcho na partida.

Analisando os resultados dos times do pelotão de frente na casa do Leão do Pici, Mauro também afirmou que a repercussão do desempenho do time de Ceni no confronto de duas rodadas atrás foi exagerada, indicando uma possível "má vontade" com o atual treinador rubro-negro.

- Fortaleza em casa. Dos seis mais bem colocados, cinco não venceram no Castelão, três perderam, todos para a equipe ainda dirigida por Rogério Ceni.(0-0 Grêmio, 0-0 Flamengo, 2-3 São Paulo, 2-0 Palmeiras, 2-1 Atlético Mineiro, 1-0 Internacional). Óbvio que o empate do Flamengo no Castelão foi marcado por uma atuação fraquíssima, mas a repercussão exagerada evidência a má vontade de certos rubro-negros com Rogério Ceni - afirmou Mauro em sua conta no Instagram.

- Será que os flamenguistas que estão fazendo lobby por Renato Gaúcho Portaluppi no clube curtiram a atuação do Grêmio no 0-0 com o Fortaleza? - questionou.

Com o empate, o Grêmio chegou aos 49 pontos e não conseguiu alcançar a vice-liderança do Brasileirão. Já o Flamengo enfrenta o Ceará neste domingo, às 16h, no Maracanã, em busca de recuperação no campeonato. O Rubro-Negro tem os mesmos 49 pontos e tenta reduzir a distância para o líder São Paulo, que está sete pontos a frente.