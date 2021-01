Mauro Cezar acredita que Luxa livrará o Vasco do rebaixamento, mas ressalta: 'Objetivo pequeno'

O comentarista Mauro Cezar Pereira acredita que Vanderlei Luxemburgo, anunciado na última quinta-feira como novo técnico do Vasco, irá livrar o clube carioca do rebaixamento. Mauro disse que com uma "ajeitadinha" o Luxa vai tirar o Vasco do Z4, mas ressalta que é um objetivo pequeno de "dois gigantes do passado".

O comentarista citou o desempenho ruim do treinador no comando do Palmeiras nesta temporada, mas vê grande diferença nos objetivos dos trabalhos.

- No Vasco ele tem um objetivo muito menor, que é sair da zona da confusão... O objetivo do Luxemburgo tem sido evitar rebaixamento, quando teve um desafio maior, não foi capaz. Eu diria que hoje o Vasco e Luxemburgo são dois grandes do passado que no momento estão em má fase. O Vasco, grande clube que vive dias difíceis já há alguns anos e o Luxemburgo foi um grande treinador que vive mais uma vez um período de baixa, porque foi contratado como segunda opção (a primeira era Zé Ricardo) - disse Mauro em seu canal no y YouTube.

- Meu palpite: eu acho que ele vai conseguir escapar do rebaixamento com o Vasco, não é tão difícil, basta organizar minimamente, o time. O Ricardo Sá Pinto foi um fiasco - completo, afirmando que vão supervalorizar Luxa com esse objetivo pequeno.

O Vasco é 17º colocado do Campeonato Brasileiro com 28 pontos, mesma pontuação do Bahia, primeiro clube fora da zona de rebaixamento. Vale ressaltar que o Gigante da Colina tem uma partida pendente, contra o Palmeiras, ainda pela primeira rodada da competição.