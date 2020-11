Mauro Beting narra gol da Inter de Milão contra o Real e viraliza na web

A moda de comentarista narrando gol durante as transmissões dos jogos está ficando cada vez mais comum. Após Mauro Cezar brilhar na narração, foi a vez de Mauro Beting assumir o lugar de André Henning e transmitir a emoção do gol de Lautaro Martínez contra o Real Madrid, nesta terça-feira, pela 3ª rodada da Liga dos Campeões da Europa.

André Henning, responsável pela narração do jogo, teve um problema técnico no momento do lance do gol da Inter de Milão, que na ocasião diminuiu o placar contra o Real Madrid para 2 a 1. Na hora, Mauro até brincou com o 'sumiço' do narrador, e soltou a voz.

- Já que o André não narra, é gol da Inter. Lautaro Martínez. O André se recusou a narrar um golaço da Internazionale. Que jogada, que lance e que gol da Inter - disse Mauro na transmissão.

O Real Madrid venceu o duelo contra a Inter de Milão por 3 a 2. Os merengues saíram na frente com gols de Benzema e Sergio Ramos, mas a Internazionale empatou com Lautaro Martínez e Perisic. Já na reta final, Rodrygo deu a vitória para os espanhóis após receber passe de Vinícius Júnior.

Esse negócio de comentarista narrar jogo tá ficando cada vez mais frequente. Já foi Mauro Cezar, Natalie Gedra e agora Mauro Beting pic.twitter.com/ROphHiPOrJ — Mateus (@mateusricarte) November 3, 2020

A internet do André Henning caiu na hora do gol da inter e o Mauro Beting assumiu a narração HAHAHAHAHAHA pic.twitter.com/AZXFOYrq1V — Jogadores fazendo merda (@jogadorfazendoM) November 3, 2020