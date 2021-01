Mauro Beting destaca Rony como jogador mais importante do Palmeiras desde a chegada de Abel

FUTEBOL

Depois do Remo, Brusque é o segundo a conseguir o acesso para a Série B de 2021

O time catarinense venceu o Ituano por 4 a 2, na noite desta segunda-feira (11), no estádio Augusto Bauer, na partida que encerrou a penúltima rodada do quadrangular final da Série C