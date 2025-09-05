Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Matheus Pereira se machuca e Cruzeiro pode perder dupla de destaque na volta da Copa do Brasil

O time celeste perde muito do poder ofensivo sem Kaio Jorge e Matheus Pereira

Estadão Conteúdo

A sexta-feira foi marcada por péssimas notícias no Cruzeiro. Depois de ver Kaio Jorge ser cortado da seleção brasileira por causa de uma lesão muscular, o clube informou que Matheus Pereira deixou o treino acusando dores na panturrilha. A dupla se destaca na temporada e pode desfalcar o time no duelo de volta da Copa do Brasil, com o arquirrival Atlético-MG, quinta-feira, no Mineirão.

"O Cruzeiro informa que Matheus Pereira apresentou incômodo muscular na panturrilha esquerda, no treinamento da manhã desta sexta-feira (5). O atleta será submetido a exames, ainda nesta tarde, e passará por nova avaliação no Departamento de Saúde e Performance do Cruzeiro neste sábado (6)", anunciou o clube.

O Cruzeiro ganhou o jogo de ida, na Arena MRV, por 2 a 0 e pode até perder no Mineirão por um gol de diferença que avança à semifinal, na qual enfrenta o vencedor de Corinthians x Athletico-PR. A estreia do técnico Jorge Sampaoli é o motivacional para o Atlético-MG.

Ocorre que o time celeste perde muito de seu poder ofensivo sem a dupla em campo. Kaio Jorge é o artilheiro do Cruzeiro no ano, com 18 gols (deu seis passes para gols), enquanto o garçom Matheus Pereira já anotou sete vezes, além de distribuir nove assistências.

Caso o artilheiro não fique recuperado a tempo, Gabigol deve entrar no comando do ataque, pois é o reserva imediato de Kaio Jorge. Já a composição do meio de campo será um mistério que Leonardo Jardim deve levar até o dia do jogo, com a possibilidade de reforçar a marcação para defender a grande vantagem.

O clube ainda trabalha com a possibilidade de serem problemas de menor gravidade e de recuperar seus astros antes das quartas de final da copa do Brasil. A torcida já mostra preocupação não apenas para o clássico, MS também na luta pelas primeiras posições do Brasileirão.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Copa do Brasil

Cruzeiro

Matheus Pereira

Kaio Jorge
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

Carlos Ferreira

Por que o Leão é melhor fora de Belém?

05.09.25 14h23

Futebol feminino

Nos pênaltis, Remo supera o Paysandu e conquista o título da Copa Pará Feminina Sub-15

Final ocorreu na última quinta-feira (4), no Centro Esportivo da Juventude (Ceju), em Belém

05.09.25 12h58

Luto

FPF lamenta morte de goleiro durante partida de futsal no nordeste do Pará

Antônio Édson faleceu após defender um pênalti em um jogo em Augusto Corrêa, nordeste do Estado

05.09.25 12h23

Futebol

Primeira etapa do Circuito Paraense de Futebol de Base estende período de inscrições e tem nova data

Para atender à demanda, a competição estendeu o período de inscrições de equipes para o torneio.

05.09.25 12h01

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

Paysandu e Volta Redonda se enfrentam em duelo de sobrevivência na Série B

Com fases ruins e sem vitórias há semanas, equipes brigam por pontos essenciais na luta contra o rebaixamento

05.09.25 8h00

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (05/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Série B do Brasileirão, Copa da Argentina e Eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta sexta-feira

05.09.25 7h00

FUTEBOL

Com o técnico António Oliveira pressionado, Remo pega o Amazonas fora de casa na Série B

Remo busca a recuperação na competição, após derrota para o Criciúma na última rodada. Leão está distante 4 pontos do primeiro time no G4

05.09.25 7h00

SHOW

Brasil controla partida e vence Chile em noite com show de Estêvão e Luiz Henrique

O resultado deixa equipe comandada por Carlo Ancelotti na vice-liderança, com 28 pontos, 10 atrás da líder argentina.

04.09.25 23h47

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda