Matheus Pereira se machuca e Cruzeiro pode perder dupla de destaque na volta da Copa do Brasil O time celeste perde muito do poder ofensivo sem Kaio Jorge e Matheus Pereira Estadão Conteúdo 05.09.25 14h38 A sexta-feira foi marcada por péssimas notícias no Cruzeiro. Depois de ver Kaio Jorge ser cortado da seleção brasileira por causa de uma lesão muscular, o clube informou que Matheus Pereira deixou o treino acusando dores na panturrilha. A dupla se destaca na temporada e pode desfalcar o time no duelo de volta da Copa do Brasil, com o arquirrival Atlético-MG, quinta-feira, no Mineirão. "O Cruzeiro informa que Matheus Pereira apresentou incômodo muscular na panturrilha esquerda, no treinamento da manhã desta sexta-feira (5). O atleta será submetido a exames, ainda nesta tarde, e passará por nova avaliação no Departamento de Saúde e Performance do Cruzeiro neste sábado (6)", anunciou o clube. O Cruzeiro ganhou o jogo de ida, na Arena MRV, por 2 a 0 e pode até perder no Mineirão por um gol de diferença que avança à semifinal, na qual enfrenta o vencedor de Corinthians x Athletico-PR. A estreia do técnico Jorge Sampaoli é o motivacional para o Atlético-MG. Ocorre que o time celeste perde muito de seu poder ofensivo sem a dupla em campo. Kaio Jorge é o artilheiro do Cruzeiro no ano, com 18 gols (deu seis passes para gols), enquanto o garçom Matheus Pereira já anotou sete vezes, além de distribuir nove assistências. Caso o artilheiro não fique recuperado a tempo, Gabigol deve entrar no comando do ataque, pois é o reserva imediato de Kaio Jorge. Já a composição do meio de campo será um mistério que Leonardo Jardim deve levar até o dia do jogo, com a possibilidade de reforçar a marcação para defender a grande vantagem. O clube ainda trabalha com a possibilidade de serem problemas de menor gravidade e de recuperar seus astros antes das quartas de final da copa do Brasil. A torcida já mostra preocupação não apenas para o clássico, MS também na luta pelas primeiras posições do Brasileirão.