Mateus Vital celebra mais um gol e destaca retomada do Corinthians: 'Agora é cabeça em pé'

O Corinthians conquistou mais uma vitória convincente na Neo Química Arena ao bater o Sport por 3 a 0, nesta quinta-feira. Um dos destaques desse triunfo foi Mateus Vital, que foi um dos autores dos gols corintianos e foi quem mais finalizou em campo. Ele celebrou a boa fase e agradeceu o papel do treinador.

Em entrevista para o Premiere, na saída de campo, Vital destacou a recuperação do Timão após a derrota por goleada no Dérbi. Para ele, o elenco se comprometeu a dar uma resposta para a torcida já nesse duelo com o clube pernambucano e ela veio com uma boa vitória na 31ª rodada do Brasileirão.

- Conseguimos a vitória, saímos de um resultado muito ruim, saímos tristes para caramba, no vestiário havíamos falado, que teríamos um jogo muito importante com o Sport para que a gente pudesse dar uma resposta o mais rápido possível. Graças a Deus conseguimos os três pontos, agora é a retomada, cabeça em pé e vamos em busca dos nossos objetivos - declarou.

Com três gols nos últimos quatro jogos, Vital tem aperfeiçoado suas finalizações, principalmente as de longa distância, que renderam dois desses tentos: um diante do Fluminense e um diante do Sport. Contra o adversário desta quinta-feira, foram sete chutes a gol, sendo seis no alvo. Essa boa fase nesse quesito o meio dedica a Vagner Mancini, que tem trabalhado isso.

- O professor tem cobrado bastante, porque ele sabe do meu potencial, a gente vem treinando e tem acontecido, três gols nos últimos quatro jogos, graças ao professor pelas oportunidades e tento agarrar da melhor maneira possível.

Mateus Vital e os companheiros voltam a campo na próxima segunda-feira, quando o Corinthians enfrenta o Red Bull Bragantino, às 20h, pela 32ª rodada do Brasileirão-2020, novamente na Neo Química Arena. Atualmente, o Alvinegro ocupa a oitava posição na tabela da competição, com 45 pontos.