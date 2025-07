Mastantuono dá adeus ao River Plate e aumenta concorrência com Endrick por vaga no Real Madrid

O brasileiro Endrick não aceitou ser emprestado pelo Real Madrid sob confiança de que buscaria seu espaço na próxima temporada. Nesta sexta-feira, o jovem Mastantuono se despediu do River Plate a caminho no clube merengue, se tornando mais uma concorrente do ex-jogador do Palmeiras na Espanha.

O jovem argentino de 17 anos - completa 18 em agosto - foi contratado como um meia-atacante, mas no Mundial de Clubes atuou como centroavante do River Plate em alguns momentos, o que atrapalha os planos de Endrick, atualmente reserva de Mbappé e que também viu Gonçalo García entrar na briga e ser utilizado no lugar do francês nos Estados unidos por causa de uma gastroenterite da estrela.

"Saio cheio de gratidão. Aos torcedores, pelo amor incondicional. A todos do clube por me treinarem. Aos meus companheiros de equipe, por compartilharem essa paixão. E à minha família, por sempre estarem presentes. O River me ensinou que sonhos são perseguidos com humildade, esforço e amor à camisa", se despediu Mastantuono, que se apresenta na Espanha após o Mundial de Clubes.

"Há algo que quero deixar bem claro: meu sonho de ganhar títulos pelo River Plate não desapareceu... a vontade continua intacta, mais forte do que nunca. Sei que vai acontecer. Obrigado, River Plate, por tudo. Não é um adeus, é um até breve", garantiu o jovem, prevendo um retorno no futuro.

O Real Madrid vem repetindo o investimento que deu certo com Vini Jr., Rodrygo e outros jogadores: investir em jovens. Endrick ainda busca seu espaço, assim como o turco Arda Güler, meia-atacante de origem e que chegou a jogar de volante no Mundial de Clubes para poder atuar, já que a concorrência é gigante com Valverde e Bellingham no meio e com tantas opções no ataque.