Martínez sofre lesão grave no joelho e deve perder restante da temporada no Corinthians

O volante José Martínez retornou ao Corinthians com uma lesão grave no joelho esquerdo e dificilmente voltará a atuar pelo clube ao longo da temporada de 2026. De acordo com informações divulgadas pelo ge.globo, o jogador passou por exames médicos após se reapresentar no CT Joaquim Grava e teve constatada uma ruptura no ligamento cruzado anterior (LCA), lesão que costuma exigir longo período de recuperação. O clube ainda não divulgou um posicionamento oficial sobre o quadro clínico do jogador. A situação ocorre após um período prolongado de ausência do volante, que ficou cerca de um mês além do prazo previsto sem treinar. O atraso na reapresentação aconteceu por entraves burocráticos relacionados à documentação do atleta, que precisou solicitar um novo passaporte e regularizar o visto de trabalho para retornar ao país. A reapresentação do elenco corintiano estava marcada para o dia 3 de janeiro, mas Martínez permaneceu na Venezuela desde o início das férias, iniciadas ainda no ano passado. O passaporte anterior do jogador não possuía mais páginas disponíveis para registros de imigração, o que impediu o retorno dentro do cronograma estabelecido pelo clube. Internamente, o episódio causou desconforto entre membros da comissão técnica, do departamento de futebol e da diretoria, especialmente pelo fato de o problema físico só ter sido comunicado após o retorno do atleta, que já havia perdido um período significativo de treinamentos. Durante a ausência, José Martínez ficou fora de nove partidas disputadas pelo Corinthians, além de não participar da preparação inicial da equipe para a temporada. Com a confirmação da lesão no ligamento cruzado anterior, o cenário indica que o volante pode não ter condições de voltar a atuar em 2026, dependendo da evolução do tratamento e do processo de reabilitação.